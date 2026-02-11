Naši Portali
ZOI 2026.

Senzacija na startu hokejaškog turnira: Slovaci pobijediili aktualne olimpijske pobjednike

Ice Hockey - Men's Preliminary Round - Group B - Slovakia vs Finland
MIKE SEGAR/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
11.02.2026.
u 19:58

Briljirao je slovački vratar Samuel Hlavaj koji je imao čak 39 obrana, dok je Juraj Slafkovski zabio dva gola

Na otvaranju muškog olimpijskog turnira u hokeju na ledu, reprezentacija Slovačke je u Milanu pobijedila aktualne olimpijske pobjednike Fince sa 4-1 (1-0, 0-1, 3-0).

Slovačka je tako uzvratila Fincima za 0-2 poraz u polufinalu posljednjeg olimpijskog turnira. Finska je u Pekingu otišla do kraja osvojivši prvo olimpijsko zlato, dok je Slovačka bila treća.

Briljirao je slovački vratar Samuel Hlavaj koji je imao čak 39 obrana, dok je Juraj Slafkovski zabio dva gola. Napadač Montreal Canadiensa je bio najkorisniji igrač turnira u Pekingu 2022. prije nego što je draftiran u NHL, a s odličnim olimpijskim nastupima je nastavio i u Milanu.

Slafkovski je doveo slovačku u vodstvo u osmoj minuti, izjednačio je Eil Tolvanen u 25. minuti, a odluka je pala u posljednjoj trećini koju je Slovačka dobila sa 3-0. Dalibor Dvorski je vratio Slovake u prednost u 48. minuti, Slafkovski je u 51. minuti zabio svoj drugi gol na utakmici, a pobjedu je potvrdio Adam Ružićka pogodivši u 58. minuti u prazan gol za 4-1.

U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Švedska i Italija. U četvrtak su na rasporedu i ostali susreti prvog kola. U skupini A snage će odmjeriti Švicarska - Francuska, te Češka i Kanada, dok će u skupini C u 1. kolu igrati Latvija - SAD i Njemačka - Danska. Olimpijsko zlato iz Pekinga brane Finci.
