Slavni sudac o spornoj sceni s Poljuda: Ovo je veliki problem, mi ništa ne vidimo. HNS to hitno mora riješiti

Slovenac Damir Skomina, umirovljeni i nekad elitni nogometni sudac, analizirao je u emisiji MAX sporta spornu situaciju tijekom susreta Hajduka i Slaven Belupa u19.. kolu prvenstva kojim je otvoren drugi dio sezone HNL-a i borba za naslov prvaka. U prilično dosadnoj utakmici na Poljudu, pred više od 20 tisuća gledatelja, jedan od detalja koji su privukli pažnju i brojne komentare bio je poništeni pogodak Stipe Biuka koji je zabio u uigranoj akciji kojom trener Gennaro Gattuso traži razbijanje protivnika u nekoliko poteza. Vratar Hajduka izlazi iz šesnaesterca, napucava dugu loptu za Livaju koji vrsnim potezom opet pokazuje zašto je trenutno najbolji igrač lige. Zagradio se od protivnika u blizini kaznenog prostora, a potom mu bježi iza leđa i pronalazi prostor za proigravanje Stipe Biuka pred golom Belupa. Biukov pogodak poništen je ipak zbog minimalnog zaleđa Livaje koji je, koliko se može vidjeti na snimci kamere, liniju probio ramenom svega nekoliko centimetara dok je primao loptu.

Sporni trenutak i poništeni pogodak Hajduka možete pogledati OVDJE.

- Duga lopta upućena je prema Livaji, a crvena crta koja bi trebala označavati rubu ramena, ne bi treba označavati i ruke. To je veliki problem jer mi to ne možemo jasno vidjeti. Smatram da je bi to polje trebalo označiti svijetlom bojom. pa bismo tada lako vidjeli gdje je crvena linija, a gdje plava. Mislim da se taj problem može lako ispraviti pa bi i gledatelji vidjeli o čemu se radi. Uvjeren sam da je odluka suca bila ispravna, ali problem je što to nije jasno', kazao je Slovenac te apelirao na HNS da se pozabavi s tim problemom.

- Treba popraviti tehniku. Apeliram na HNS da to riješi. Na utakmicama Lige prvaka gledatelji jasno vide da je riječ o zaleđu, a kod nas su te crte vrlo male pa je sve slabo vidljivo, iako je situacija vjerojatno čišća nego u Ligi prvaka. Ovo što gledamo u HNL-u nije dobro rješenje, linije su slabo vidljive pa ispravnu odluku suca ne možemo vidjeti', objašnjava S/komina i podsjeća na slične već viđene situacije kod poništenog gola Ercegu iz Gorice i Mudražiji iz Lokomotive.