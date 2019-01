Položila sam težak ispit, očito je da mogu igrati dugo i dobro

Donna Vekić sjajno je otvorila novu sezonu u nadmetanju najboljih tenisačica svijeta. Na WTA turniru u Brisbaneu dohvatila je četvrtfinale nakon što je u drugom kolu sa 7:6 (5), 1:6, 7:5 pobijedila devetu tenisačicu svijeta Nizozemku Kiki Bertens.

Mladoj Osječanki (22) to je šesta pobjeda nad igračicama iz Top 10. Još je jednom pokazala da se nikoga ne boji, ali i da za nju ne postoji izgubljena situacija.

Spasila dvije meč-lopte

A nije joj išlo sve glatko, Nizozemka je u trećem setu pri vodstvu od 5:4 servirala za meč i kod 40:15 stigla do dvije meč-lopte. No, Donna se izvukla, osvojila je četiri poena u nizu i nešto poslije uspjela izjednačiti na 5:5. Potom je oduzela servis suparnici i s tri gema u nizu, nakon velike borbe koja je potrajala dva sata i 22 minute, stigla do velike pobjede.

– I u prvom sam setu bila u podređenoj situaciji, dva puta stizala sam break zaostatka i spasila sam set-loptu. To saznanje puno mi je pomoglo i kod meč-lopti, razmišljala sam na način: ako sam je slomila u prvom setu, zašto to ne bih napravila i u trećem? Bio je to odličan meč, obje smo se borile do posljednjeg poena, a ja sam spasila dvije meč-lopte i sretna sam zbog toga – kazala je Donna.

Ona je tako sebi osigurala novi najbolji plasman na WTA listi. Dosad je to bilo 34. mjesto, na kojem se Vekić nalazi i ovaj tjedan, a sada je u poretku uživo već na 30. Preteći će Petru Martić i ponovno će biti najbolja hrvatska tenisačica.

Samo je šest hrvatskih tenisačica bilo bolje plasirano od Donne, no njoj se pruža prilika da u najavljenom ovogodišnjem blitzkriegu pretekne još koju.

Posebno stoga što ju je u Brisbaneu možda pomilovala i sreća pa se za polufinale neće boriti protiv braniteljice naslova i prve nositeljice Ukrajinke Eline Svitoline, četvrte tenisačice svijeta, nego protiv Bjeloruskinje Aljaksandre Sasnovič (30. na WTA listi) koja je iznenađujuće pobijedila Svitolinu sa 6:4, 0:6, 6:3.

– Imala sam protiv Bertens fizički zahtjevan meč i odradila sam ga dobro iako mi se u pojedinim trenucima činilo da igram prilično šlampavo, činilo mi se da ću se svakog trenutka srušiti. Sretna sam da sam na prvom turniru ove godine položila takav ispit i sad vidim koliko mogu gurati. Očito je da mogu igrati dugo, igrati dobro i pobijediti – istaknula je Donna.

Njezina sjajna forma mogla bi biti jedan od aduta i hrvatske reprezentacije koju u veljači u Poljskoj očekuje nadmetanje u Prvoj skupini Euroafričke zone.

Dopala nas je teška skupina, suparnici su nam V. Britanija, Rusija i Turska, ali ako zaigramo u najboljem sastavu, napokon bismo nakon 10 godina mogli izaći iz ukletog “zonskog bunara” i ući u doigravanje za Drugu svjetsku skupinu.

Ana se priprema za povratak

Predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić uvjeravala nas je nedavno da je s igračicama postignut čvrst dogovor da se odazovu pozivu izbornice Ive Majoli kako bismo u Poljskoj nastupili u najjačem sastavu. Samo, ne vjerujemo dok ne vidimo. Govorilo se tako i prijašnjih godina, ali otkazi su bili češći od odazivanja.

Lani su nas, primjerice, u Tallinnu zastupale Tena Lukas i mlada Lea Bošković, unatoč činjenici da smo imali pet tenisačica među prvih 115 (Vekić, Martić, Konjuh, Lučić-Baroni i Fett).

Ove godine nastupiti u najjačem sastavu značilo bi da se izborničinu pozivu odazovu prije svih Vekić i Petra Martić te Darija Jurak za parove. Teško je očekivati da će se dotad sasvim oporaviti Ana Konjuh koja zbog problema s laktom ne igra još od lanjskog Wimbledona, a zapravo je u pravoj formi nismo vidjeli već 17 mjeseci, još od preklanjskog Wimbledona kada je dogurala do osmine finala.

Ana je zbog toga pala na 385. mjesto WTA liste, ali se pod paskom svog trenera Antonija Veića marljivo priprema za povratak na teren. Samo neka lakat izdrži...