Slavni sportaš često dolazi u Lijepu Našu: Hrvatu platio sahranu i želi promijeniti prezime na 'ić'

NBA košarkaši među najvećim su "promotorima" našeg turizma. Svako ljeto neka od umirovljenih NBA zvijezda navrati na Jadran. Lani su to bili Michael Jordan i Magic Johnson, a ovog ljeta u Hrvatskoj ljetuje Shaquille O'Neal koji je i najviše puta bio u posjetu.

Niz različitih biznisa

No ne dolazi Shaq da bi se kupao, već da bi u noćnim klubovima puštao glazbu, a to je činio nakon nastupa njegova izvanbračnog sina Mylesa, i to kao DJ Diesel. Uostalom, rap glazbu sklada još od 1993. i objavio je pet studijskih albuma. Jednom zgodom glazbu je puštao na Zrću, a ovaj put to čini u noćnom klubu Diamond, u Malinskoj na otoku Krku. Bilo je planirano da već sljedeću noć (petak) nastupi u Dubrovniku, u Revelinu.

>> Pogledajte i video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Malinskoj se, zacijelo ne slučajno, zatekao i Luka Dončić koji se s jednim od najvećih NBA centara svih vremena srdačno pozdravio, a malo i zaplesao. Za Slovenca je Shaq izjavio da je njegov omiljeni NBA igrač pa se i ovom prilikom poslužio starom poštapalicom:

– Razmišljao sam da svoje prezime promijenim u O'Nealovich jer svi košarkaši čije prezime završava na "ić" dobri su šuteri.

Shaq je dobro unovčio sportsku slavu o čemu svjedoči i njegov razgranati biznis. Investirao je u kompanije kao što su Apple i PepsiCo a bavi se i nekretninama; imao je kino, a neko vrijeme bio je i manjinski suvlasnik NBA kluba Sacrament. Prije sedam godina uložio je u klub elektroničkog sporta NRG Sports, godinu poslije (2016.) kupio je tvrtku Krispy Kreme koja se bavi proizvodnjom krafni, a 2019. investirao je u Papa John's, četvrti po veličini američki lanac pizzerija.

Platio Hrvatovu sahranu

Uz sve to, i dalje se često pojavljuje u reklamama (Reebok, Nestle, Buick, Epson...) a od 2011. redoviti je analitičar NBA utakmica u TNT-jevu studiju. Osim po sportskim uspjesima (četiri NBA naslova, po tri puta MVP NBA finala i All-Star utakmica, dvostruka titula najboljeg strijelca NBA lige...), košarkaški svijet pamti ga i po jednoj čovjekoljubivoj gesti za obitelj NBA legende hrvatskih korijena. Naime, kada je 2005. preminuo George Mikan, Shaq je njegovoj obitelji platio troškove sahrane. Inače, ovaj dobrodušni div (216 cm) pomagao je i predsjedničku kampanju Joea Bidena.