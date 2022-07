Čačić nakon drame s Lokosima: Ovakve stvari bi nas u Europi mogle koštati

U prvoj utakmici nove sezone Prve HNL Dinamo je u Maksimiru svladao Lokomotivu sa 3-2, iako je nakon 20-ak minuta gubio 0:2, a pobjednički gol Modri su zabili nakon 90. minute.

Trener Dinama Ante Čačić je bio zadovoljan pobjedom na otvaranju sezone.

- Naravno da je slatka pobjeda u 90. minuti, ali ne bih želio da se ovakve stvari često događaju. Očekivano teška utakmica na početku sezone, mi još nismo u petoj brzini. Imali smo dobre prilike na početku, ali onda primili dava gola. Potom smo promijenili snačin igre i izjendačili. Drugi dio je Lokomotiva bila u podređenom položaju, ali nismo stvarali puno prilika. Sigurno da nam je i crveni karton olakšao posao, ne bi bilo nezasluženo da je završilo bez pobjednika - rekao je Čačić, a onda prokomentirao uvođenje Drmića i promjenu sustava igre:

- Kod 0:2 nisam mogao čekati, morao sam odmah uvesti Drmića, a on je sjajno reagirao. Kada je u pitanju Ljubičić i njegovo igranje na beku, on je dobro odigrao na toj poziciji, to je pokazao i u Superkupu. -

Ipak, Čačić nije bio u potpunosti zadovoljan, svjestan da u Europi posrtaji kao na početku utakmice s Lokomotivom možda i ne bi prošli nekažnjeno.

- Od sutra se krećenmo pripremati za Makedonce. Znamo sve o njima, ali znamo da neće biti lagano, vidjeli ste i danas, nema laganih utakmica. Ovakve stvari bi nas u Europi mogle koštati. - zaključio je Čačić