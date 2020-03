Slavni Hrvat žestoko o čelnim ljudima Cibone: Ponizili su me, a cjenkali su se za 500 €!

Damira Mulaomerovića (45), trenera tuzlanske Slobode, znamo još iz dana kada je kao tuzlanski dječarac došao u Zagreb, i ne sjećamo se da je ikad nazvao i tražio da se o njemu nešto napiše. Ovaj put učinio je iznimku, no nije zvao radi publiciteta nego demantija.

– Moram demantirati Cibonina direktora Domagoja Čavlovića jer to što je o meni rekao jednostavno nije istina.

Katastrofalno vođenje kluba

Na pitanje nije li Mula kao trener zaslužio više kredita jer nije ništa “zaribao”, direktor je kazao da su im se ideje razilazile.

– Mogu se složiti da su nam se ideje razlikovale, pri čemu je moja bila bolja. No, ne mogu se složiti s načinom na koji se Cibona sa mnom razišla.

Dvije stvari smatra nečasnima.

– S trenerom za sljedeću sezonu dogovorili su se već u siječnju, iza mojih leđa. Iako sam znao da sam bivši, nastavio sam raditi kao profesionalac, a način na koji Čavlović i sportski direktor Žižić vode klub katastrofalan je.

Jedan od njihovih poteza je i angažiranje trenera Slobodana Subotića, koji je pola godine kasnije sam otišao.

– Ako se žalite da nemate novca a dovodite dvostruko skupljeg trenera od prethodnog, to nije odgovorno ponašanje. A ja nisam mogao dovesti ni jednog igrača, momci su igrali za minimalne ugovore a Žorić je igrao daleko ispod svoje tržišne cijene. Radio sam u nemogućim uvjetima. Plaće su kasnile četiri-pet mjeseci, jedno vrijeme ni opremu nismo imali, no i unatoč tome igrali smo dobro u finalnom nizu s Cedevitom izgubivši petu utakmicu.

Cibona mora igrati u Europi

Bila je to posljednja Cibonina sezona u Europi.

– Malo nam je nedostajalo da odemo na završni turnir Fibine Lige prvaka. Cibona mora igrati u Europi, zbog svoga ugleda.

Ponuda da ostane bila je udarac ispod pojasa.

– Nudili su mi da budem pomoćnik novom treneru. Meni to nije problem, što sam dokazao i sada u reprezentaciji gdje sam asistent Veljku Mršiću, no to je u tom trenutku bio čin poniženja. A kada sam ih nakon završetka prvenstva pitao tko će biti trener, rekli su da ni oni ne znaju.

Mulaomerović kaže da od odlaska Aleksandra Petrovića Cibona nema dobru sportsku politiku.

– Posljednjih četiti-pet godina klub uopće nema sportsku politiku. Recimo, cjenkali su se s reprezentativcem Rokom Rogićem za 500 eura, a doveli su Litavca upitne kvalitete kojeg su poslije otpustili. Sve vrijeme odgovornost se prebacuje isključivo na igrače i trenere, one koji su sami otišli ili one koji su potjerani, a krajnje je vrijeme da odgovornost preuzme onaj tko tako vodi klub. Vrijeme je da se javnost zapita kako se vodi Cibona i tko ju je doveo do toga da se grčevito bori za ostanak u ABA ligi. Nije u pitanju samo novac nego i kadroviranje, tko i kako slaže momčad. Treneru Veliću doista želim da se izvuče iz neugodne situacije jer bi i razigravanje za ostanak bilo poražavajuće za taj klub velikog imena.

