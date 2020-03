Iranac otkrio kako nas doživljava i bi li preporučio sunarodnjacima da dođu u Hrvatsku

Iranac Sadegh Moharrami (24) na Poljudu istrčao je u početnom sastavu Dinama i u derbiju protiv Hajduka odigrao maestralnu predstavu. Brz, okretan, prodoran, bilo ga je po cijelom terenu i zaslužio je najviše ocjene struke.

Podsjetio je na predstave legendarnog Brazilca Cafua ili Danija Alvesa. Dan nakon velike pobjede, porazgovarali smo s iranskim desnim braničem.

– Prava ratnička utakmica u kojoj je cijeli stadion protiv vas, a vi napuštate teren s osmijehom na licu. Volim igrati takve utakmice u kojoj se ide oštro i borba je za svaki milimetar terena. Sretan sam zbog kluba, zbog naših navijača i mojih suigrača – rekao nam je Moharrami.

Uzori su mu Al-Daei i Al-Karimi

Kako komentirate svoju igru u derbiju?

– Nisam ja prava osoba da govori o svojoj igri. Neka govore drugi. Rekao mi je trener da sam bio dobar i to mi je najvažnije.

Trener Hajduka Igor Tudor izjavio je da bi Moharrami mogao igrati za Barcelonu kad bi češće bio u takvom izdanju.

– Čuo sam tu rečenicu trenera Hajduka i zahvaljujem mu na tome. Radit ću što više da opravdam ove pohvale. Kada čujete takve riječi, jasno da vam to godi. To znači da ste napravili dobar posao – govori Moharrami.

Mislite li da je prvenstvo već sad riješeno, da ste osvojili naslov iako je još 11 kola do kraja?

– Imamo 17 bodova viška i to je velika prednost koju klub poput Dinama ne bi smio prokockati, ali pričekajmo da matematika kaže kako je to gotovo. No, nakon toga idemo se uigravati za ono što nas čeka u Europi. Ako riješimo jedan izazov, uvijek si moramo staviti preda se neki novi, veći i bolji.

>>> Pogledajte atmosferu nakon derbija na Poljudu

Koji su vaši nogometni planovi, gdje biste jednog dana željeli igrati?

– Uvijek sam nekako sanjao Bundesligu kao konačnu destinaciju, ali puno je utakmica i treninga do te lige. Puno znoja treba proliti da stigneš u takvu sredinu. Idemo korak po korak pa ćemo vidjeti kamo će nas odvesti.

Tko je u mladosti bio vaš nogometni idol?

– Puno je bilo sjajnih igrača u Iranu, ali recimo da smo svi mi sanjali neke nogometne putove Alija Daeija i Alija Karimija.

Moharrami je rođen u Hashtparu, gradu na sjeveru Irana. Prošao je nogometnu školu kluba Malavan, gdje ga je u prvu momčad promovirao hrvatski trener Dragan Skočić.

U ljeto 2016. godine potpisao je za Persepolis, s kojim je pod vodstvom Branka Ivankovića osvojio dva prvenstva Irana i bio u najboljoj momčadi lige.

Na preporuku Ivankovića te uz riječi pohvala Sretena Ćuka, u ljeto 2018. godine stigao je u Dinamo, a veliki Teheran, grad od devet milijuna stanovnika, zamijenio je znatno manjom hrvatskom metropolom.

– Kultura je drugačija, puno je razlike u tradiciji i stilu života, ali ako ste profesionalac, onda se morate prilagoditi. Promjena je sama po sebi bila nužna ako želim iskorak u karijeri.

Kako vam se sviđaju Zagreb i Hrvatska?

– Prekrasan grad i zemlja. Imate more na sat i pol vožnje, imate planine pred nosom. Grad je lijep, ljudi su srdačni i sjajno sam prihvaćen. Svima bih preporučio da dođu ovamo.

Jeste li bili na moru u Hrvatskoj i gdje?

– Odem ponekad na jedan dan. Do Opatije na ručak ili se barem malo prošetati na morskom zraku. To mi godi.

S kim živite ovdje, imate li djevojku ili ženu?

– Volim privatnost čuvati za sebe. Nadam se da me razumijete.

Što radite kada niste na terenu, u slobodno vrijeme. Imate li hobija?

– Prošećem se Zagrebom, odem na ručak s prijateljima. Volim šetnje u Maksimiru jer volim biti sam sa svojim mislima. No, najčešće sam doma, gdje se odmaram od treninga i utakmica.

Tko su vam najdraži suigrači u Dinamu? S kim se najviše družite?

Jezik sve manja barijera

– Zapravo sam sa svima dobar. S nekima više, s nekima manje, ali svi smo mi dobra ekipa. Neko vrijeme mi je jezik bio barijera, ali sada sam i u tome napredovao pa sve češće mogu sudjelovati u komunikaciji. Uživam u svakoj sekundi provedenoj u Dinamu i Zagrebu.

Na društvenim mrežama prati vas više od pola milijuna ljudi, to je više nego što svi ostali igrači u Dinamu imaju zajedno. Trošite li puno vremena za društvene mreže?

– Dobivam jako puno poruka nakon utakmica, ali nažalost ne stignem na sve to odgovoriti jer bi mi za to trebao cijeli dan ili dvoje zaposlenih ljudi koji bi se samo time bavili. Iran je velika zemlja, ljudi jako prate nogomet i zato se nama igračima puno njih javlja na takav način – rekao nam je Sadegh.

Moharrami je nastupao za mlađe uzraste iranske reprezentacije, a nakon što je 2018. godine potpisao za hrvatskog prvaka zaigrao je i u četiri susreta seniorske reprezentacije.

U Maksimiru se nije odmah najbolje snašao, pao je u drugi plan pa je čak i polusezonu proveo na posudbi u Lokomotivi. Sad se vratio i, čini se, napokon uhvatio pravu formu. Trenutačno nije na radaru izbornika, ali nastavi li s ovakvim predstavama za Dinamo, uskoro bi mogao postati standardni reprezentativac Irana.