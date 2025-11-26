Naši Portali
POZNATI KLUB

Slavni Hrvat dobio otkaz u Srbiji zbog odlaska na Thompsonov koncert, a sad je pronašao novi klub

Mannheim: Utakmica 1. kola skupine B na Europskom prvenstvu rukometaša Hrvatska - Španjolska
DPA/PIXSELL/PIXSELL
Autor
Stjepan Meleš
26.11.2025.
u 14:00

Filip Ivić se isto tako zahvalio i ljudima iz muškog rukometnog kluba Sesvete gdje je trenirao posljednje vrijeme

Nakon što je hrvatski rukometni vratar Filip Ivić ljetos dobio otkaz u Vojvodini zbog odlaska na veliki koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu uspio je pronaći novi angažman. Hrvat je stavio potpis na ugovor s poznatim rukometnim klubom iz Bjelorusije, a to je Meškov Brest:

- Ponosan što mogu objaviti svoj novi početak. Pravi izazov u Meškov Brestu s jasnom vizijom: raditi, napredovati i pokazati najbolje od sebe. Ulazim u ovo poglavlje pun samopouzdanja i želje da ostavim trag tamo gdje dolazim. Idemo zajedno graditi veliku priču - poručio je Ivić u objavi na Instagramu.

Filip Ivić se isto tako zahvalio i ljudima iz muškog rukometnog kluba Sesvete gdje je trenirao posljednje vrijeme:

- Kaku kažu da teška i izazova vremena uvijek otkriju pravu prijatelje, moram posebno istaknuti MRK Sesvete koji su pokazali veliko srce i sportsku veličinu omogućivši mi da u periodu pronalaska novog kluba treniram s njima.  Svojim sesvetskim prijateljima želim uspješnu i pobjedničku sezonu na terenu, a mene ste izvan terena zauvijek ljudski zadužili - emotivno je poručio Ivić.

Ključne riječi
Hrvatska rukometna reperezentacija Srbija Vojvodina Marko Perković Thompson Filip Ivić

