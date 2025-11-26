VIDEO Skandalozni povici Grobara u Beogradu za Vukovar: 'Ubij Hrvata da šiptar nema brata'

Nakon četiri utakmice bez gledatelja u Europi, rukometaši Partizana dočekali su punu dvoranu na Banjici. I to baš u utakmici protiv hrvatskog doprvaka, Nexea iz Našica. Dvorana nazvana po dotičnom doktoru Branislavu Pokrajcu bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a Grobari su ispunili jedan dio dvorane.

Kao što smo već ranije pisali, njih petstotinjak navijalo je cijelu utakmicu. Naravno, sve skupa nije moglo proći bez incidenta. Tako su u nekoliko navrata skandirali "Ustaške p***e, i Nek umre ustaša!" Slušajući navijače u pozadini, dobio se dojam da većina nema pojma gdje se nalaze Našice, odnosno u kojem su dijelu Hrvatske. U drugom poluvremenu, kada su Našičani u jednom trenutku uspjeli dostići rezultatski minus navijači su počeli i bacati predmete na parket.

Također. povici upućeni rukometašima hrvatskog kluba, trajali su nekoliko minuta. Unatoč jasnim pravilima EHF-a o nultoj toleranciji prema govoru mržnje, suci nisu odlučili prekinuti utakmicu jer su Danci pa nisu razumjeli jezik. To je dodatno potaknulo navijače Partizana, koji su potom skandirali i "Vukovar je crno-beli grad" te "Ubij Hrvata da Šiptar nema brata", video možete pogledati OVDJE.

Međutim, delegat utakmice bio je Slovenac i ne dvojimo da će napisati delegatski izvještaj u kojem će obavijestiti ljude iz EHF-a o tome što se dogodilo u Beogradu, a Partizanu prijeti izbacivanje iz Europe u slučaju većeg incidenta. Zanimljivo je i to da su tijekom službenog predstavljanja koje se još nije moglo vidjeti u TV-prijenosu navijači Partizana izviždali i sva četiri srpska rukometaša koja igraju za Nexe - braću Cenić, Radovanovića i Pešića.