VIDEO Skandalozni povici Grobara u Beogradu za Vukovar: 'Ubij Hrvata da šiptar nema brata'

Nakon četiri utakmice bez gledatelja u Europi, rukometaši Partizana dočekali su punu dvoranu na Banjici. I to baš u utakmici protiv hrvatskog doprvaka, Nexea iz Našica. Dvorana nazvana po dotičnom doktoru Branislavu Pokrajcu bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a Grobari su ispunili jedan dio dvorane.
Kao što smo već ranije pisali, njih petstotinjak navijalo je cijelu utakmicu. Naravno, sve skupa nije moglo proći bez incidenta. Tako su u nekoliko navrata skandirali "Ustaške p***e, i Nek umre ustaša!" Slušajući navijače u pozadini, dobio se dojam da većina nema pojma gdje se nalaze Našice, odnosno u kojem su dijelu Hrvatske. U drugom poluvremenu, kada su Našičani u jednom trenutku uspjeli dostići rezultatski minus navijači su počeli i bacati predmete na parket.
Također. povici upućeni rukometašima hrvatskog kluba, trajali su nekoliko minuta. Unatoč jasnim pravilima EHF-a o nultoj toleranciji prema govoru mržnje, suci nisu odlučili prekinuti utakmicu jer su Danci pa nisu razumjeli jezik. To je dodatno potaknulo navijače Partizana, koji su potom skandirali i "Vukovar je crno-beli grad" te "Ubij Hrvata da Šiptar nema brata", video možete pogledati OVDJE.
Međutim, delegat utakmice bio je Slovenac i ne dvojimo da će napisati delegatski izvještaj u kojem će obavijestiti ljude iz EHF-a o tome što se dogodilo u Beogradu, a Partizanu prijeti izbacivanje iz Europe u slučaju većeg incidenta. Zanimljivo je i to da su tijekom službenog predstavljanja koje se još nije moglo vidjeti u TV-prijenosu navijači Partizana izviždali i sva četiri srpska rukometaša koja igraju za Nexe - braću Cenić, Radovanovića i Pešića.
zašto takav naslov, 'skandalozni', nemate kad na svakoj našoj utakmici naši navijači viču 'ubij srbina'? kod nas je to uobičajen folklor, ne.. zamislite reakciju da na našoj domaćoj utakmici, neki tamo srpski klubić iz nekog sela, igra protiv nekog hrvatskog kluba, pa na tribina se ori 'ubij srbina', a 'oni' odgovaraju sa 'ubij hrvata'? koga bi policija jače kaznila? i zašto bi bila razlika? ako bi srb bio domaćin, kazna bi bila drastična za domaćina, za navijače slabo, jer bi se težina stavila na domaćina. ali da je hr klub domaćin, kazna bi išla na koga, i kako? jesmo li prerasli ovaj folklor od kojeg korist imaju samo političari? vi vidite neku razliku između hr i srb huligana? a o tome se radi. neki dan pročitah neki članak, i u glavi ostane rečenica 'vojnik kad ide u rat ne smije mrziti protivnika koji je pred njime, već voljeti ono što je iza njega'.