Slavni Francuz otkrio: Bio sam mrtav 12 minuta, slomili su mi pet rebara

Utakmica osmog kola Premiershipa između nogometaša Newcastlea i Tottenhama prekinuta je u 40. minuti zbog velike drame. Naime, navijaču domaće momčadi pozlilo je na tribinama, a sudac je poslao igrače da idu u svlačionicu.

Dvadesetak minuta kasnije, utakmica je nastavljena, a gosti su na kraju slavili rezultatom 3:2. Navijač je na nosilima iznesen s tribina.

Sve to je iz novinarske lože gledao David Ginola (54), Francuz koji je u karijeri igrao za Newcastle, a potom i spurse je 2016. godine doživio srčani udar nakon utakmice. Radilo se o humanitarnom susretu.

"Važno je da prvi čovjek reagira koliko god je potrebno čekajući da se pojavi neko s defibrilatorom. Kirurg koji me je operirao rekao mi je: Ja ti nisam spasio život, život ti je spasio čovjek pored tebe koji te je oživljavao. Frederic Mendy i drugi su naučili kako pružiti prvu pomoć. Oživljavali su me 12 minuta. Ja sam bio mrtav 12 minuta. To je bitno, jer se u suprotnom ošteti mozak. Čak i ako vam poslije spase srce, s takvim oštećenjima mozga ne može se preživjeti", prisjetio se kao sukomentator za Sky Sport pa dodao:

"Slomili su mi pet rebara pritiskom. Bitno je da netko bude tu da vas zamijeni jer je to jako težak posao. Jako je bitno da pritisak bude snažan, nije bitno ako nekome polomite rebra. To je ključno, ne smijete se bojati", naglasio je.