Petković bolji i od Ronalda, ali Ćiro nije impresioniran: Nikad više to mu ne bih dao!

U siječnju ove godine Bruno Petković posljednji put nije iskoristio jedanaesterac. Bio je siječanj, u Maksimir je stigla Rijeka. U toj 53. minuti pri rezultatu 0:0 Petković je stavio loptu na bijelu točku, pucao, ali je tadašnji vratar Rijeke, danas vratar Dinama na posudbi u Lokomotivi, obranio. Nakon toga su Riječani zabili dva pogotka i odnijeli pobjedu.

No u subotu je na Rujevici Petković dvaput pucao i dvaput vratar Martin Zlomislić nije imao nikakve šanse. Pucao je Petković onako kako to radi u zadnje vrijeme. Gotovo bez zaleta došeće se do lopte i čeka vratara, a onda mirno loptu pošalje u kut. Isto je napravio kad je dvaput pucao u posljednjoj utakmici plavih u skupini Europske lige, vratara Genka Maartena Vandevoordta dvaput je u pobjedi 3:0 ostavio u raskoraku. Sprdali su se belgijski mediji sa svojim vratarom, ali tu jednostavno nema pomoći.

Ćiro: Neka više ne puca

Nakon tih naizgled nonšalantnih penala Genku oglasio i naš legendarni izbornik.

– Svaka čast Dinamu na velikoj pobjedi, ali nikad više ne bih dao Petkoviću da puca penale – rekao je Ćiro Blažević.

No Petković je pronašao taj svoj način za izvođenje jedanaesteraca i ide mu odlično. Uostalom, spomenuti neiskorišteni protiv Rijeke u Maksimiru bio mu je tek četvrti neiskorišteni u karijeri. Dosad, osim Nevistiću, nije uspio zabiti Ferencvárosu u 4:0 pobjedi Dinama, nije zabio ni Kahlini u 3:1 pobjedi nad Goricom, dok igrajući za Trapani nije pogodio mrežu Vicenze.

A u svojoj karijeri pogodio je 29 puta s jedanaest metara te ima izuzetno visok postotak realizacije. Sa 87,87 posto pogođenih u samom je vrhu. Pa u leđa mu gledaju i svjetski majstori. Primjerice, Leo Messi je od 130 udaraca 101 put pogodio, a to je 77,69 posto, Cristiano Ronaldo je zabio 141 jedanaesterac od 169, odnosno 83,43 posto. Harry Kane je također lošiji, zabio je 45 puta u 53 pokušaja (84,9 posto). Bolji od Petkovića je Erling Haaland koji je na 90 posto (19 od 21).

Bolji su Krstanović i Krama

Od naših igrača Ivan Krstanović je poznat kao sjajan pucač jedanaesteraca, zabio je 42 puta, a promašio četiri (91,3 posto). Od naših reprezentativaca od Petkovića je malo bolji Andrej Kramarić koji ima 88,88 posto (40 od 45), Modrić je pogodio 16 puta, a triput nije zabio (84,21 posto), dok slabo stoji Ivan Perišić, devet puta je pucao, a samo pet puta pogodio (55,55 posto).

U velikom preokretu Dinama koji je na Rujevici gubio 0:3, dva Petkovićeva jedanaesterca vratila su plave u život, još je Andrić pogodio za 3:3. No očekujemo da će Petković biti bolji i u igri, na Rujevici nije igrao dobro, kao ni većina njegovih suigrača u prvom dijelu. No Krznar je izmjenama igrača i sustava igre u drugom dijelu poslao preporođenu momčad i na kraju zasluženo uzeo bod, a bio je čak blizu tome da uzme i sva tri. U svakom slučaju pred odlazak u Beč na noge Rapidu u četvrtak ovo je veliki poticaj plavima, a nadamo se i Bruni Petkoviću.