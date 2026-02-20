FOTO Što mu je napravio Joshua: Kontroverzni YouTuber morao na novu operaciju, tješila ga slavna zaručnica

Jake Paul teško je poražen u boksačkom meču protiv bivšeg svjetskog prvaka Anthonyja Joshue 19. prosinca. Po mnogima je to bio jedan od najneravnopravnijih mečeva svih vremena, a to se i jasno vidjelo u borbi koja se svodila na Paulovo bježanje od moćnog Britanca. Joshua ga je na kraju ulovio u petoj rundi kada je dva puta rušio, a u šestoj i konačno nokautirao.

Paul je iz meča izašao s povrijeđenim egom i čeljusti koja je bila slomljena na dva mjesta zbog čega je završio na hitnoj operaciji. Sada, puna dva mjeseca nakon meča, šteta i dalje nije u potpunosti riješena pa je Paul obznanio kako se morao podvrgnuti novog operaciji.

- Morao sam na još jednu operaciju čeljusti. Vijci i pločice su se olabavili jer, očito, posljednja dva mjeseca nisam mirovao, tko bi rekao - napisao je na Instagramu i podijelio snimke i fotografije iz bolnice. S njim je u bolnici bila i zaručnica, klizačica Jutta Leerdam - glavna zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo gdje je osvojila zlatnu i srebrnu medalju.

Nedugo nakon poraza od Joshue, Paul je počeo prizivati i bivšeg UFC-ovog prvaka u teškoj kategoriji Francisa Ngannoua. Kamerunski 'Predator' posljednjih se godina također okrenuo boksu pa nije nemoguće da i on uđe u ring s Paulom.

Joshua je s druge strane samo deset dana nakon pobjede nad Paulom sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj su poginula dvojica njegovih prijatelja, Sini Ghami i Latif "Latz" Ayodele. U siječnju se vratio treninzima, no još nije poznato kada će se vratiti u ring.