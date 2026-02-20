Naši Portali
NOVA GARNITURA

FOTO Procurio novi dres hrvatske reprezentacije? Evo što Adidas sprema za vatrene

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
20.02.2026.
u 16:36

Footy Headlines piše i kako bi gostujući dres vatrenih trebao biti plavi, po uzoru na tradiciju hrvatske reprezentacije da se u domaćoj i gostujućoj garnituri objedine sve tri boje sa zastave

Hrvatska nogometna reprezentacija nakon predstojećeg Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku prekinut će dugogodišnju suradnju s Nikeom i u budućnost krenuti s Adidasom kao novim proizvođačem opreme. Nike navodno sprema posebni dres koji će vatreni nositi samo na Mundijalu, a vatreni bi već u rujnu trebali nositi Adidasovu opremu.

Dres kojeg bi Hrvatska trebača nositi u utakmici s Češkom u Ligi nacija 26. rujna već je navodno i procurio. Portal Footy Headlines objavio je fotografije dresa koji je Adidas navodno već proizveo. Po onome što se može vidjeti, jasno je kako će ova garnitura biti bitno drugačija od svake dosadašnje. Adidas bi trebao proizvesti i posebne majice samo za trening te očekuju kako bi one trebale biti vrlo popularne među navijačima.

Footy Headlines piše i kako bi gostujući dres vatrenih trebao biti plavi, po uzoru na tradiciju hrvatske reprezentacije da se u domaćoj i gostujućoj garnituri objedine sve tri boje sa zastave. Također, uzorak na dresu bi trebao biti čipka budući da Adidas upravo taj uzorak povezuje s hrvatskom tradicijom.

Ipak treba dodati kako su svi ovi navodi još uvijek ne potvrđeni.
GN
gnoj
17:16 20.02.2026.

Nikada mijenjati kockice, NIKADA !

