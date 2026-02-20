Naši Portali
SVE JE SPREMNO

Delija odradio vaganje uoči trećeg nastupa u UFC-u: Protivnik mu je znatno teži

Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ante Delija - Oli Thompson
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
20.02.2026.
u 20:51

U prve dvije borbe u UFC-u Dubrovčanin s adresom u Manchesteru ima polovičan učinak

Najbolji hrvatski MMA borac u teškoj kategoriji, Ante 'Hodajuća Nevolja' Delija, odradio je službeno vaganje uoči svog trećeg nastupa u UFC-u. Delija će se boriti u sklopu priredbe UFC Fight Night 267 u Houstonu, a borit će se protiv 30-godišnjeg Moldavca Sergeja Spivaka. Priredbu će predvoditi borba u srednjoj kategoriji između Seana Stricklanda i Anthonyja Hernandeza.

Delijin protivnik poznat je kao odličan grappler koji je čak osam puta meč završavao gušenjem ili tjeranjem protivnika na predaju. Još je sedam puta slavio nokautom, a ukupno u profesionalnoj karijeri ima 17 pobjeda i šest poraza. Član UFC-a je od 2019. i ima najbolji postotak rušenja u povijesti kraljevske kategorije u najjačoj svjetskoj MMA promociji. U 14 mečeva u UFC-u ima učinak od osam pobjeda i šest poraza.

Spivak je na vagi bio podosta teži od Delije. Moldavcu je vaga pokazala čak 114 kilograma, dok je Delija na gotovo standardnih 108.4 kilograma.

U prve dvije borbe u UFC-u Dubrovčanin s adresom u Manchesteru ima polovičan učinak. U debitantskom nastupu u rujnu je nokautom u prvoj rundi pobijedio Marcina Tyburu, dok je u drugom meču kontroverzno poražen od Walda Cortes-Acoste nakon što je mislio da je borba već prekinuta.
vaganje UFC Ante Delija MMA

