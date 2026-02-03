Skandal potresa Italiju: Slavna sportašica uhvaćena u doping-aferi, ovo ih je šokiralo

Italija je u šoku nakon što je objavljeno da je jedna od njihovih najvećih nada za domaće Zimske olimpijske igre, biatlonka Rebecca Passler, pala na dopinškom testu. Vijest je odjeknula poput bombe, budući da je do svečanog otvorenja Igara na stadionu San Siro u Milanu ostalo svega četiri dana. Passler, koja je trebala nastupiti pred svojom publikom u rodnoj Anterselvi, odmah je isključena iz olimpijskog tima, a cijeli slučaj predstavlja golemu sramotu za Italiju kao zemlju domaćina. Ovo je ujedno i prvi zabilježeni dopinški prekršaj neposredno vezan uz Igre, i to prije nego što je olimpijski plamen uopće upaljen.

Prema priopćenju Talijanske antidopinške agencije (NADO Italia), 24-godišnja sportašica bila je pozitivna na dvije zabranjene supstance tijekom izvan-natjecateljskog testiranja provedenog 26. siječnja. U njezinom uzorku pronađeni su tragovi letrozola i metanola. Letrozol je lijek koji se primarno koristi u liječenju raka dojke, no nalazi se na popisu zabranjenih tvari Svjetske antidopinške agencije (WADA) jer može prikriti korištenje anaboličkih steroida ili utjecati na hormonalnu ravnotežu. Prisutnost metanola, izrazito toksičnog alkohola koji nije namijenjen ljudskoj konzumaciji, dodatno komplicira slučaj i otvara ozbiljna pitanja o tome što je točno sportašica konzumirala uoči testiranja.

Reakcija talijanskih sportskih tijela bila je brza i odlučna. Nakon što je primio obavijest od Međunarodne agencije za testiranje, Talijanski olimpijski odbor (CONI) naredio je njezino trenutno isključenje iz reprezentacije koja će se natjecati na Igrama, zadržavajući pravo da se, ako bude moguće, pozove zamjena. Talijanska antidopinška agencija izrekla joj je privremenu suspenziju, što znači da ne može sudjelovati na natjecanjima dok se njezin slučaj u potpunosti ne istraži. Za Passler, koja se trenutno nalazi na 33. mjestu u ukupnom poretku Svjetskog kupa, ovo je najgori mogući scenarij koji bi joj mogao zapečatiti karijeru.

Ova afera posebno je bolna zbog snažne simbolike koja je okruživala njezin nastup. Biatlonska natjecanja održavaju se upravo u Anterselvi, njezinom rodnom mjestu, gdje je trebala debitirati na Igrama u nedjelju u utrci mješovitih štafeta. Dodatnu težinu cijeloj priči daje i njezina obiteljska pozadina, budući da je Rebecca nećakinja Johanna Passlera, legendarnog talijanskog biatlonca koji je na Zimskim olimpijskim igrama u Calgaryju 1988. osvojio dvije brončane medalje. Umjesto da krene stopama svog slavnog ujaka, sada se suočava s mogućom višegodišnjom zabranom natjecanja i stigmom koja će je pratiti do kraja života.

Talijanski savez zimskih sportova (FISI) objavio je kako je već pokrenuo internu istragu. Predsjednik saveza Flavio Roda izjavio je da je ključno "rasvijetliti sve okolnosti i razjasniti svaki nesporazum koji bi mogao ozbiljno naštetiti Rebeccinoj karijeri i ugledu saveza". Ipak, bez obzira na ishod istrage i eventualno dokazivanje nenamjernog unosa zabranjenih tvari, sjena sumnje bačena je na talijanski tim. Preostali sportaši sada će, umjesto o pripremama i strategiji, morati odgovarati na neugodna pitanja o dopingu, a pritisak na njih bit će nemjerljivo veći dok se Italija nada da će ostatak Igara proći u znaku sporta, a ne skandala.