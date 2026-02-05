Naši Portali
POVEĆAVA SE ŠANSA

Idući Dinamov europski protivnik bit će bitno slabiji, najbolji strijelac otišao iz kluba

UEFA Europa League - KRC Genk v Malmo FF
GEERT VANDEN WIJNGAERT/REUTERS
Autor
Edi Džindo
05.02.2026.
u 16:20

Ovo zapravo nikako nije dobra vijest za Genk. Ne samo da su izgubili svojeg najkvalitetnijeg golgetera, već su ga prodali za znatno manju cijenu od one koju su htjeli

Dinamov suparnik u play-off rundi nokaut faze Europske lige, belgijski Genk, potvrdio je prodaju svojeg najboljeg ovosezonskog strijelca. Južnokorejski napadač Hyeun-gyu Oh, koji je ove sezone u svim natjecanjima za Genk postigao deset pogodaka, otišao je u turski Bešiktaš u transferu 'teškom' 14 milijuna eura. 

Ovo zapravo nikako nije dobra vijest za Genk. Ne samo da su izgubili svojeg najkvalitetnijeg golgetera, već su ga prodali za znatno manju cijenu od one koju su htjeli. Naime, na ljeto je gotovo pa dovršen transfer Oha iz Genka u Stuttgart, i to u odštetnom iznosu od 28 milijuna eura, no transfer je u posljednjim trenucima propao jer se Stuttgart predomislio u '5 do 12'. 

Pogledajte kako se navijači Dinama rugaju Livaji zbog fotografije stare 11 godina

Cijena napadača je od tada prilično pala, no ne zbog njegove krivice. Njegova forma je ove sezone čak i bolja nego prošle; zabio je 12 golova u cijeloj prošloj sezoni, a sad već 10 nakon tek malo više od pola odigrane ove sezone. Do pada u njegovoj tržišnoj vrijednosti je došlo zbog momčadskih rezultata. 

Genk je lani prvi dio ligaške sezone završio na prvom mjestu, a u ligi za prvaka je na kraju sezonu završio na trećem mjestu. Ove sezone se događa značajno drukčija situacija. Trenutačno se nakon 23 odigrana kola Genk nalazi tek na 10. mjestu ljestvice belgijske lige, i to s negativnom gol-razlikom 31:35!

VEZANI ČLANCI:

Osim južnokorejskog napadača, Genk je ove zime prodao i slovačkog reprezentativca, veznjaka Patrika Hrošovskog u Viktoriju Plzen za iznos od milijun eura, također jednog od standardnih igrača, koji je bio član početne postave u prvih šest utakmica u Europskoj ligi, a otišao je sredinom siječnja.

Što se tiče ulaznih transfera, belgijski klub je ove zime doveo tek jednog igrača, mladog 18-godišnjeg vratara Emilea Doucourea iz belgijskog Beerschota. On je doveden kao projekt za budućnost i trenutačno ga se ne planira koristiti u prvoj momčadi. S obzirom na izlazne i ulazne transfere, Genk će u dvoboj s Dinamom ući bitno oslabljen.

Ključne riječi
Hyeun-gyu Oh Transfer Europska liga Dinamo Genk

