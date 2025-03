Slavna Hrvatica progovorila o teškoj nesreći: 'Špranja mi je ostala u nozi, parket je pukao'

Klaudija Bubalo, nekad vrhunska rukometašica, sportašica, danas je direktorica rukometnog kluba Lokomotiva. S postignutih 769 pogodaka još uvijek drži rekord u hrvatskoj reprezentaciji a o veličini sportašice govori i podatak da je već sa 16 godina ušla u reprezentaciju bivše Jugoslavije. Danas je uz sve navedeno i dopredsjednica Društva sportaša, veterana i rekreativaca te profesorica tjelesnoga u Osnovnoj školi Rapska u Zagrebu.

- Oduvijek sam u stvari htjela upisati Kineziološki fakultet i biti profesor u školi. Javila sam se na natječaj, odradila godinu dana da bih mogla pristupiti stručnom ispitu i na kraju dobila posao. Prvo kao zamjena, a poslije za stalno. Radim popodne i to mi odgovara, vodim još i program Vikendom u sportske dvorane, program Grada Zagreba namijenjen djeci školske dobi za uključivanje u sport - ističe Klaudija Bubalo.

U Lokomotivi je provela najveći dio svog života, najprije kao rukometašica, a danas kao sportska direktorica.

- Od 13 do 28 godine igrala sam u Lokomotivi i tih zadnjih mjeseci bila je jako teška situacija u klubu. Međutim, još uvijek nisam bila spremna prestati igrati, jer uvijek sam imala tu želju i motiv. I onda sam u dogovoru sa suprugom ipak odlučila otići dvije godine igrati u inozemstvu. Imala sam par ponuda, odlučila sam se za Metz. Plan je bio dvije godine, ostala sam četiri, a onda je bilo ponuda za još. No, 2003. godine Hrvatska je bila domaćin Svjetskog prvenstva i to godinu uoči Olimpijskih igara u Ateni. To me privuklo natrag. Imali smo tada spoj iskusnih i mlađih igračica, no nažalost, nismo uspjeli. Nakon toga sam bila u Solinu, jer je tamo bio pokojni trener Vatromir Srhoj i on nas je sve okupio. U to doba sam doživjela nezgodu koju sam protumačila, da je znak da se oprostim od rukometa. Naime, u Virovitici se igrala utakmica između Solina i Virovitice, pala sam na parketu koji je pukao i pokupila jednu cijelu špranju u nogu. Nakon toga završila sam na dvije operacije, pa to nikako nije htjelo zarasti i onda sam rekla sama sebi - u redu, ovo je stvarno znak da je dosta. Tada sam imala 34 godine. U stvari, do svoje 24. godine sam valjda polomila sve što se dalo. Da sam imala šest koljena, sve bi ih polomila.

Klaudija Bubalo bila je san svakog trenera, igračica koja je mogla igrati sve vanjske pozicije.

- Naravno da desnog vanjskog uvijek igra ljevak i radi same kretnje lopte i pozicije i šuta i sve. No, ja jesam počela kao mlada na lijevom vanjskom i jako sam mlada ušla u prvu ekipu s jednom generacijom ozbiljnijih i vrhunskih rukometašica koje su od mene i napravile igrača, jer je jako lako bilo igrati uz njih. Igrala sam s jednom Mirjanom Ognjenović koja je olimpijska pobjednica iz 1984. u Los Angelesu i koja je osvojila pregršt medalja za Jugoslaviju. A onda se dogodila jedna nepredviđena situacija, kojih ima u ženskom sportu, trudnoća i trebalo je nadomjestiti poziciju trudne kolegice, a to je bio desni vanjski. Tad sam dobila tu priliku i solidno sam se snašla.

Znaju li djeca u školi koji im drži nastavu tjelesnog?

- Sad su u fokusu naši rukometaši nakon što su osvojili svjetsko srebro, ali ako ćete ih pitati za one generacije koje su bile olimpijski i svjetski pobjednici, to je teško.

A njihovi roditelji znaju?

- One malo starije generacije roditelja znaju. Njima bude čudno kad me vide u školi, pa me često pitaju: Što radite vi ovdje?

Kao direktorica rukometnog kluba Lokomotiva radite već punih 20 godina.

- Dugo sam u klubu. Mene muči taj sentiment. Davnih dana bih se već pokupila, ali ne mogu. Svaki put imaš osjećaj da se boriš protiv vjetrenjača. Danas je sve već teže i teže složiti neku ekipu. Mislim, mi imamo ili tu nesreću, ili ne znam kako bih rekla, što je ta Podravka koja je nam glavni konkurent profesionalni klub s ozbiljnim kvalitetnim sponzorom, ulaganjima i što su oni stepenica ne jedna, možda i dvije više od nas. Mi nikad nismo bile na toj razini. Mi iz dana u dan ne znamo imamo li dvoranu ili ne. Kad ti znaš mjesec dana prije gdje igraš, u koje vrijeme, kad putuješ. Kad znaš kada treniraš, koje su ti obaveze, puno je lakše – zaključila je Klaudija Bubalo.