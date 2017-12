Slavlje Dominika Parisa, a Natko Zrnčić Dim opet bez bodova

Talijanski skijaš Dominik Paris slavio je u četvrtak u spustu Svjetskog kupa u Bormiju, i to mu je prvo postolje ove sezone, te deveta pobjeda u karijeri.

Drugo mjesto osvojio je vodeći spustaš Svjetskog kupa Norvežanin Aksel Lund Svindal, koji je zaostao četiri stotinke. Svindal je ove sezone već upisao dvije pobjede u spustu, u Beaver Creeku (2. prosinca) i Val Gardeni (16. prosinca). Svindalovu sunarodnjaku Kjetilu Jansrudu pripalo je treće mjesto sa zaostatkom od 17 stotinki.

Hrvatski skijaš Natko Zrnčić Dim ponovno je ostao bez bodova, sa zaostatkom od 4.89 sekunde završio je na 57. mjestu.

U ukupnom poretku Svjetskog kupa i dalje vodi Austrijanac Marcel Hirscher, koji nije vozio spust u Bormiju. Hirscher ima 534 boda, a slijedi ga Norvežanin Henrik Kristoffersen sa 505, dok je treći Svindal sa 454 boda.

Rezultati:

1. Dominik Paris (ITA) 1:56,95

2. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:56,99 +0,04

3. Kjetil Jansrud (NOR) 1:57,12 +0,17

4. Beat Feuz (ŠVI) 1:57,26 +0,31

5. Hannes Reichelt (AUT) 1:57,34 +0,39

6. Matthias Mayer (AUT) 1:57,56 +0,61

7. Adrien Theaux (FRA) 1:57,80 +0,85

8. Max Franz (AUT) 1:57,83 +0,88

9. Patrick Küng (ŠVI) 1:57,98 +1,03

10. Manuel Osborne-Paradis (KAN) 1:58,07 +1,12

10. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:58,07 +1,12

Ukupni poredak:

1. Marcel Hirscher (Aut) 534 boda

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 505

3. Aksel Lund Svindal (Nor) 454

4. Kjetil Jansrud (Nor) 405

5. Beat Feuz (Švi) 316

6. Max Franz (Aut) 303

7. Alexis Pinturault (Fra) 287

8. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 284

9. Matthias Mayer (Aut) 278

10. Dominik Paris (Ita) 272

Poredak u spustu:

1. Aksel Lund Svindal (Nor) 340 bodova

2. Beat Feuz (Švi) 262

3. Kjetil Jansrud (Nor) 209

4. Dominik Paris (Ita) 200

5. Matthias Mayer (Aut) 156

6. Max Franz (Aut) 131

7. Thomas Dressen (Nje) 120

8. Adrien Theaux (Fra) 114

9. Christof Innerhofer (Ita) 113

10. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 97