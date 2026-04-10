Kakav šok za cijelu BiH uoči SP-a! Izbezumljeni navijači ne mogu vjerovati što se upravo dogodilo

Navijači u Bosni i Hercegovini uoči Svjetskog prvenstva 2026. nalaze se u velikim i neočekivanim problemima. Prema zasad dostupnim informacijama, utakmice na svjetskoj smotri trebale bi se prenositi na kanalima Arena Sporta, što znači da državna televizija BHT, barem zasad, ostaje bez prijenosa nastupa zmajeva.

Ovo je posebno osjetljiva tema jer je riječ o nastupu reprezentacije Bosne i Hercegovine na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici i svatko bi trebao imati mogućnosti gledati povijesne dvoboje. Za mnoge navijače upravo su utakmice Džeke i društva sadržaj koji bi trebao biti lako dostupan svima, bez dodatnih plaćanja sportskih paketa.

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina igrat će u skupini B s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Raspored je već objavljen, BiH otvara prvenstvo 12. lipnja protiv Kanade u Torontu, zatim 18. lipnja igra protiv Švicarske u Los Angelesu, a 24. lipnja protiv Katara u Seattleu završava skupinu. Sve utakmice igraju se od 21 sat, što predstavlja idealno vrijeme za prijenose.

Iako uvijek postoji mogućnost naknadnog dogovora između nositelja prava i državnog servisa, zasad nema potvrđenih informacija da će BHT prenositi utakmice svjetskog prvenstva. U ovom trenutku Arena Sport ostaje jedina legalna adresa za praćenje SP-a 2026. u Bosni i Hercegovini.