Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KATASTROFA

Kakav šok za cijelu BiH uoči SP-a! Izbezumljeni navijači ne mogu vjerovati što se upravo dogodilo

Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.04.2026.
u 16:20

Ovo je posebno osjetljiva tema jer je riječ o nastupu reprezentacije Bosne i Hercegovine na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici i svatko bi trebao imati mogućnosti gledati povijesne dvoboje

Navijači u Bosni i Hercegovini uoči Svjetskog prvenstva 2026. nalaze se u velikim i neočekivanim problemima. Prema zasad dostupnim informacijama, utakmice na svjetskoj smotri trebale bi se prenositi na kanalima Arena Sporta, što znači da državna televizija BHT, barem zasad, ostaje bez prijenosa nastupa zmajeva.

Ovo je posebno osjetljiva tema jer je riječ o nastupu reprezentacije Bosne i Hercegovine na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici i svatko bi trebao imati mogućnosti gledati povijesne dvoboje. Za mnoge navijače upravo su utakmice Džeke i društva sadržaj koji bi trebao biti lako dostupan svima, bez dodatnih plaćanja sportskih paketa. 

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina igrat će u skupini B s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Raspored je već objavljen, BiH otvara prvenstvo 12. lipnja protiv Kanade u Torontu, zatim 18. lipnja igra protiv Švicarske u Los Angelesu, a 24. lipnja protiv Katara u Seattleu završava skupinu. Sve utakmice igraju se od 21 sat, što predstavlja idealno vrijeme za prijenose.

Iako uvijek postoji mogućnost naknadnog dogovora između nositelja prava i državnog servisa, zasad nema potvrđenih informacija da će BHT prenositi utakmice svjetskog prvenstva. U ovom trenutku Arena Sport ostaje jedina legalna adresa za praćenje SP-a 2026. u Bosni i Hercegovini.

Ključne riječi
nogomet SP 2026. Bosna i Hercegovina

Komentara 2

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
17:18 10.04.2026.

Nemaju oni love, neka gledaju HRT 2, dogovore se sa TV Herceg Bosna, stvar riješena

LE
lector2corrector
17:02 10.04.2026.

Znači li to da je i da će HRT uvijek prenosio/prenositi tekme HR i Luke na telki??? "Kakav šok, kaos i kolaps", rekli bi večernjakovci.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!