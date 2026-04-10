Prekjučer se u Saboru dogodilo nešto neobično

Saborski "aktualac" kojim su zastupnice i zastupnici prekjučer nastavili svoj rad nakon kratke blagdanske stanke, "pao” je baš na 56. rođendan premijera Andreja Plenkovića. I tako je premijer sate i sate slavljeničkog dana proveo u Saboru. Najprije na "aktualcu" koji je trajao pet sati, a potom su u sabornici slijedili i njegovo izvješće o sastanku Europskog vijeća, održanom u ožujku, te rasprava o tome. Tijekom "aktualca" premijera i njegove ministre i ministrice dočekalo je 39 zastupničkih pitanja. Prijašnjih godina bio je običaj da oporbene zastupnice i zastupnici, ali i oni HDZ-ovi, pitanjima naprosto zaspu samog premijera. U oporbenim bi pitanjima bilo obilje kritika, optuživanja, prozivanja pa i pokoja provokacija, dok bi se unaprijed pomno smišljena i pripremljena, čak i napisana, pitanja iz redova HDZ-a svodila na ulagivanje i dodvoravanje Plenkoviću te davanje prilike njemu da se hvali postignutim. I koalicijski partneri HDZ-a koristili su se često istom metodom. Naravno, iz koristoljublja.