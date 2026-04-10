Saborski "aktualac" kojim su zastupnice i zastupnici prekjučer nastavili svoj rad nakon kratke blagdanske stanke, "pao” je baš na 56. rođendan premijera Andreja Plenkovića. I tako je premijer sate i sate slavljeničkog dana proveo u Saboru. Najprije na "aktualcu" koji je trajao pet sati, a potom su u sabornici slijedili i njegovo izvješće o sastanku Europskog vijeća, održanom u ožujku, te rasprava o tome. Tijekom "aktualca" premijera i njegove ministre i ministrice dočekalo je 39 zastupničkih pitanja. Prijašnjih godina bio je običaj da oporbene zastupnice i zastupnici, ali i oni HDZ-ovi, pitanjima naprosto zaspu samog premijera. U oporbenim bi pitanjima bilo obilje kritika, optuživanja, prozivanja pa i pokoja provokacija, dok bi se unaprijed pomno smišljena i pripremljena, čak i napisana, pitanja iz redova HDZ-a svodila na ulagivanje i dodvoravanje Plenkoviću te davanje prilike njemu da se hvali postignutim. I koalicijski partneri HDZ-a koristili su se često istom metodom. Naravno, iz koristoljublja.
Prekjučer se u Saboru dogodilo nešto neobično
Najveća oporbena stranka – SDP, odlučila se na svojevrsni prosvjedni čin te nijedno od svojih devet pitanja nije postavila premijeru. Baš nijedno. Ignorirali su ga. Time je on bio pošteđen većeg broja pitanja te češćeg ustajanja i odgovaranja na njih. Ali da mu taj rođendanski boravak u sabornici ne prođe u baš opuštenom i veselom slavljeničkom raspoloženju potrudili su se drugi oporbenjaci. Nije ni njih bilo puno, ali su zato, pogotovo neki od njih, bili posebno žestoki. Kao i uvijek. To se prvenstveno odnosi na zastupnice Možemo!
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.