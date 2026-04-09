U Osijeku je počeo veliki sportski događaj: 'Nikad nismo imali sudionike iz toliko zemalja'

U osječkoj dvorani Gradski vrt jučer je počeo Svjetski kup u sportskoj gimnastici uz nastup osmero hrvatskih reprezentativaca Aurel Benović (tlo), Marko Jovičić (tlo), Mateo Žugec (konj s hvataljkama), Jakov Vlahek (konj s hvataljkama), Tijana Korent (preskok), Mila Prpić (preskok), Sofia Mešter (dvovisinske ruče) i Christina Zwicker (greda).

– Nikada nismo imali toliko zemalja sudionica. Došlo nam je više od 250 sportaša iz čak 51 zemlje sa svih strana svijeta i još toliko popratnog osoblja. Tu je više od 20 aktualnih osvajača svjetskih medalja, među njima i 12 olimpijskih medaljaša, devet iz Pariza i tri iz Tokija. Natjecanje je na najvišoj mogućoj razini, pa smo ujedno i najposjećeniji, i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu, u seriji Svjetskih kupova – rekao je Vladimir Mađarević, čiji je turnir ove godine dobio i dodatni zadatak od Svjetske gimnastičke federacije.

– Zbog novonastale situacije na Bliskom istoku i otkazivanja turnira u Dohi, Osijek je postao posljednji u seriji Svjetskog kupa pa ćemo ove godine imati čast dodijeliti nagrade i trofeje ukupnim pobjednicima Svjetskog kupa. Osijek je ušao u elitnu seriju Svjetskih kupova, čime je ujedno postao i kvalifikacijsko natjecanje za Svjetsko prvenstvo na jesen u Rotterdamu te Olimpijske igre 2028. godine. Nažalost, Tin Srbić i Filip Ude zbog ozljeda ramena morali su otkazati nastup, ali u ovom trenutku najvažnije je da ih sačuvamo kako bi što dulje trajali i predstavljali nas na najvažnijim smotrama, ponajprije na Europskom prvenstvu u Zagrebu u kolovozu – istaknuo je Mađarević.

Četvrtak i petak su rezervirani su za kvalifikacije, a subota i nedjelja (od 13.40 sati) za velika finalna nadmetanja.

– Pripremili smo ne samo gimnastički spektakl u dvorani nego i niz popratnih sadržaja. Sastavili smo veliki Parkour podij ispred ulaza gdje će svi moći isprobati poligon najmlađe grane gimnastičkog sporta – zaključio je Mađarević.