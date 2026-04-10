VIDEO Melania Trump šokirala Ameriku rijetkom izjavom i otvorila Pandorinu kutiju: Evo i zašto

Prva dama Melania Trump rijetko se obraća javnosti. No, stala je pred kamere i dala izravnu, šestominutnu izjavu o aferi Jeffreyja Epsteina. Umjesto da priču ugasi, njezin potez je, prema analizi CNN-a, samo dodatno rasplamsao kontroverzu. "Nisam Epsteinova žrtva. Epstein me nije upoznao s Donaldom Trumpom", rekla je Melania Trump. Dodala je da nikada nije bila prijateljica s osuđenim seksualnim zločincem, ali da su se ona i Donald Trump povremeno susretali s njim u društvenim krugovima u New Yorku i na Floridi. "Laži koje me povezuju s odvratnim Jeffreyjem Epsteinom moraju prestati danas“, poručila je.

Prva dama je naglasila da je riječ o neutemeljenim i neosnovanim optužbama. Spomenula je i prijateljski e-mail iz 2002. godine s Ghislaine Maxwell, Epsteinovom suradnicom koja je danas u zatvoru. Prva dama je to opisala kao "običnu, trivijalnu korespondenciju".

BREAKING: First Lady Melania Trump fires back at "smears" and "baseless lies" attempting to link her to Jeffrey Epstein.



"I never had a relationship with Epstein or his accomplice, Maxwell."



"The false smears about me from mean spirited and politically motivated individuals and… pic.twitter.com/wi8wRKdVGe — Fox News (@FoxNews) April 9, 2026

CNN-ova analiza ističe da je Melania Trump vjerojatno htjela osobno staviti 'točku na i' i zaustaviti daljnje špekulacije. No trenutak u kojem je progovorila, dok Bijela kuća već gubi kontrolu nad narativom drugog Trumpova mandata zbog rata u Iranu i unutarnjih podjela, pretvorio je njezinu izjavu u novu političku noćnu moru. Predsjednik Trump je mjesecima tvrdio da je cijela Epsteinova priča „demokratska prevara“ i da je vrijeme da se zemlja pomakne dalje. Navodno je upravo frustracija zbog uporne afere bila jedan od razloga zašto je prošloga tjedna smijenio državnu odvjetnicu Pam Bondi.

Melania Trump do sada nije javno govorila o Epsteinu, iako je ranije tražila i dobila isprike od nekih medija i demokratskih stratega zbog pokušaja da je povežu s aferom. Nema dokaza o bilo kakvom krivom djelu ni nje ni predsjednika Trumpa. No pritisak na sve istaknute osobe koje su ikad bile u Epsteinovu krugu ostaje velik.

Reakcija žrtava bila je brza i oštra. Grupa preživjelih, uključujući članove obitelji pokojne Virginije Giuffre, optužila je prvu damu da prebacuje teret na njih. "Prva dama Melania Trump sada prebacuje odgovornost na preživjele pod politiziranim uvjetima koji štite one na vlasti – Ministarstvo pravosuđa, policiju, tužitelje i Trumpovu administraciju, koja još uvijek nije u potpunosti provela Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea", navodi se u njihovu priopćenju.

Žrtve ističu da su već pokazale iznimnu hrabrost javno govoreći o svojim traumama, a da Melanijina izjava samo traži još više od njih. Demokrati u Kongresu već su najavili da će tražiti da Melania Trump svjedoči pred odborom. Kongresmen Suhas Subramanyam (demokrat iz Virginije) rekao je za CNN: "Ako želi očuvati svoj ugled, trebala bi sama doći svjedočiti pod zakletvom. To je očito ono što je pokušala učiniti."

U svojoj izjavi prva dama je neočekivano rekla da "svaka žena treba imati svoj dan da ispriča svoju priču javno, ako to želi, a njezino svjedočenje treba trajno ući u zapisnik Kongresa''. Time je otvorila vrata većem javnom interesu za Epsteinovu aferu – upravo suprotno od onoga što je, čini se, željela postići. CNN zaključuje da je Melania Trump, umjesto da zakopa priču, samo dala novi zamah kampanji žrtava i kritičara Trumpove administracije. U trenutku kada se MAGA baza već ljulja pod pritiskom prethodnih događaja povezanih s aferom Jeffreyja Epsteina, ova bi izjava mogla postati još jedna pukotina u temeljima Trumpova drugog mandata.