Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Sunset Sports Festival

Najveća šahistica svih vremena dolazi u Hrvatsku! Evo tko je ona...

Foto: Sunset Sports Festival
1/3
Autor
Dražen Brajdić
10.04.2026.
u 11:48

Judith Polgar redefinirala je granice ove misaone igre te je imala ključnu ulogu u promjeni percepcije žena u šahu

Najveća sportska zvijezda petog izdanja Sunset Sports Festivala, barem dosad najavljena, bit će najbolja šahistica svih vremena Judith Polgar. A riječ je i o jednoj od najutjecajnijih figura u povijesti šaha, jedinoj ženi koja je ušla u svjetski top 10 igrača i jedino ženi koja je uspjela pobijediti najvećeg šahista svih vremena Garija Kasparova. A zbilo se to 2002. na Svjetskom prvenstvu u ubrzanom (rapid) šahu.

Judith Polgar redefinirala je granice ove misaone igre te je imala ključnu ulogu u promjeni percepcije žena u šahu. Njen utjecaj dodatno je potvrđen i velikim interesom publike za Netflixov dokumentarac o njezinu životu i karijeri koji je postao globalni hit. S obzirom na to da je do početka ovogodišnjeg izdanja (4. lipnja) ostalo dovoljno vremena za očekivati je da će organizatori, predvođeni direktorom Damjanom Rudežom i pokretačem Peteom Radovichem, objaviti još neko veće sportsko ime.

Inače, Sunset Sports Festival i ove će godine biti mjesto susreta ključnih ljudi globalne sportske scene na kojoj će se moći čuti govornici iz sfere ekonomije sporta, međunarodnih modela upravljanja i tehnoloških inovacija koje oblikuju industriju sporta. U Hrvatsku tako dolaze Callum Williams iz The Economista, Alan Goh, vodeći čovjek sporta u Singapuru te Shelton Hawkins, digitalni umjetnik i kreator koji diljem svijeta obnavlja i uređuje košarkaške terene. A njegov projekt u Hrvatskoj započet će obnovom jednog igrališta u Zadru, koje će biti prvo tako umjetnički osmišljeno i čije će se svečano otvorenje održati 3. lipnja, dan uoči početka Sunset Sports Festivala.

No, u Zadar stižu i vodeći ljudi europske košarke i odbojke koji će prezentirati konkretne uvide u razvoj sporta kao globalne industrije. A neke od razgovora s ključnim gostima Festivala vodit će i Marco Messina iz CBS Sportsa. Jedan od panela bit će i "Gradimo igru zajedno: Budućnost košarke" koji će okupiti sportskog direktora Eurolige Ibrahima Erkana, direktora marketinga Fibine Lige prvaka Benjamina Gauthiera te Dubravka Kmetovića, direktora ABA lige. U središtu njihovih debata bit će i sve aktualnija tema potencijalnog dolaska NBA lige u Europu.

Odbojka ove godine dobiva posebno istaknuto mjesto kroz panel „New Era of Volleyball“, koji u Zadar dovodi vodeće ljude europske i regionalne odbojke – Roka Sikirića, predsjednika CEV-a, Franu Žanića, predsjednika HOS-a, te Valentinu Bifflin, predsjednicu MEVZA-e i direktoricu HOS-a.

Dodatnu vrijednost festivalu dat će i svečano proglašenje dobitnika Sofascoreova nagrade "Najbolji igrač sezone" koje će, kao i prethodnih godina, otvoriti ovogodišnje izdanje festivala. A ta nagrada, temeljena na analitici, potvrđuje se veću ulogu tehnologije u načinu na koji se sport prati, analizira i vrednuje.

Uz sadržaj programa, festival nastavlja razvijati i svoj format kroz tri specijalizirane pozornice – Main Stage, Esports Stage i Performance & Health Lab - koji omogućuju paralelno praćenje različitih aspekata sportske industrije. Festival se i ove godine održava uz podršku Turističke zajednica grada Zadra, Grada Zadra, Zadarske županije i Hrvatske turističke zajednice.
Ključne riječi
Sunset Sports Media Festival Dražen Brajdić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!