Dok se na Bliskom istoku stišava pravi, krvoločni rat, u EU oživio je jedan slatki, marmeladni. Riječ marmelada potječe iz portugalskog, gdje marmelo znači dunja, i izvorno je to bila pasta od te mirisne voćke, no riječ je imala dvostruku sudbinu: u Engleskoj se od 16. stoljeća marmeladom počeo nazivati samo džem od citrusa, dok se u Europi tako nazivaju svi džemovi. Europska ekonomska zajednica, kojoj se Britanija pridružila nakon duga oklijevanja pa joj se išlo na ruku, definirala je 1979. što su to džemovi prema britanskom diktatu.



Tako su 2001. izdane i Smjernice da se do 2003. moraju na etiketama jasno razlikovati džemovi kao općenite voćne smjese od marmelada koje se ekskluzivno rade od agruma. Mnogima nije bilo drago da se zbog Engleza odriču svoje uobičajene riječi, a pobunili su se samo Austrijanci te izvojevali da riječ marmelada mogu koristiti barem lokalno. No nakon što su u marmeladnom ratu pobijedili, Britanci su EU napustili, što su ljubitelji marmelade jedva dočekali: budući da se džemovi u cijeloj Europi nazivaju marmeladama, Smjernice o džemovima iz 2001. postale su nebitne te su se od Brexita sve više ignorirale.