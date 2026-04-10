Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROMJENLJIVO VRIJEME

Nova runda kiše i zime: Ova karta ne izgleda dobro, evo što nam se sprema

Foto: DHMZ
1/6
Autor
Dora Taslak
10.04.2026.
u 14:22

Dok će u nedjelju biti još djelomice ili pretežno sunčano, početkom idućeg tjedna bit će promjenljivo, a povremeno i pretežno oblačno

Nakon pretežno sunčanog tjedna, početak vikenda bit će promjenljiv, a ponegdje i pretežno oblačan. U subotu je lokalno malo kiše moguće u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. Poslijepodne će biti sunčanije, osobito na Jadranu. Vjetar na kopnu bit će većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura u okretanju na jugozapadni i južni vjetar, na otvorenom moru i na jugo. Najniža temperatura zraka bit će između 2 i 7 °C, na moru od 9 do 14 °C. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 °C, na Jadranu od 18 do 22 °C.

Dok će u nedjelju biti još djelomice ili pretežno sunčano, početkom idućeg tjedna bit će promjenljivo, a povremeno i pretežno oblačno. Ponajprije u utorak može padati kiša, na Jadranu i u obliku ponekog izraženijeg pljuska praćenog grmljavinom. Vjetar na kopnu bit će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu se očekuje umjereno do jako jugo, u ponedjeljak moguće i olujno, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka na kopnu bit će u blagom padu, a na moru bez veće promjene.

Da će najviše kiše biti u utorak, pokazuju i karte DHMZ-a. Na onoj za 14. travnja vidljivo je kako će padalina biti u gotovo cijeloj zemlji, a kako je na manjim područjima u Gorskom kotaru moguće i nešto snijega

Foto: DHMZ

Ključne riječi
dhmz vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!