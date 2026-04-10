Nova runda kiše i zime: Ova karta ne izgleda dobro, evo što nam se sprema

Nakon pretežno sunčanog tjedna, početak vikenda bit će promjenljiv, a ponegdje i pretežno oblačan. U subotu je lokalno malo kiše moguće u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. Poslijepodne će biti sunčanije, osobito na Jadranu. Vjetar na kopnu bit će većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura u okretanju na jugozapadni i južni vjetar, na otvorenom moru i na jugo. Najniža temperatura zraka bit će između 2 i 7 °C, na moru od 9 do 14 °C. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 °C, na Jadranu od 18 do 22 °C.

Dok će u nedjelju biti još djelomice ili pretežno sunčano, početkom idućeg tjedna bit će promjenljivo, a povremeno i pretežno oblačno. Ponajprije u utorak može padati kiša, na Jadranu i u obliku ponekog izraženijeg pljuska praćenog grmljavinom. Vjetar na kopnu bit će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu se očekuje umjereno do jako jugo, u ponedjeljak moguće i olujno, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka na kopnu bit će u blagom padu, a na moru bez veće promjene.

Da će najviše kiše biti u utorak, pokazuju i karte DHMZ-a. Na onoj za 14. travnja vidljivo je kako će padalina biti u gotovo cijeloj zemlji, a kako je na manjim područjima u Gorskom kotaru moguće i nešto snijega.

