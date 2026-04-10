Ovo se viđa jednom u desetljeću: Stiže Super El Niño, mogao bi biti rekordan

Globalni vremenski sustav trenutno prolazi kroz masivno atmosfersko "resetiranje" s obzirom na to da nakon višegodišnje La Niñe stiže potencijalno rekordan Super El Niño. Kako navodi Severe Weather Europe, najnovije analize temperature ispod površine Tihog oceana pokazuju brzu promjenu, sličnu onoj koja je prethodila prethodnim Super El Niño događajima. Super El Niño može utjecati na globalnu klimu tijekom nekoliko godina, mijenjajući uobičajene sezonske obrasce.

Na vremenski sustav utječe ENSO (El Niño Southern Oscillation). To je područje ekvatorijalnog Tihog oceana koje se mijenja između toplih i hladnih faza. Obično dolazi do promjene faze u razdoblju od oko jedne do tri godine. Oceanske anomalije ne donose samo glavni utjecaj na globalno vrijeme, već mogu ukazati i na promjene u globalnom vremenskom sustavu. Hladna ENSO faza zove se La Niña, a topla faza El Niño. Svaka od njih ima različit utjecaj na tlak i vrijeme. ENSO prelazi između faza pod utjecajem tropskih pasatnih vjetrova. Oni su stabilni i postojani, a obično pokreću ili zaustavljaju određenu fazu.

Super El Niño razlikuje od normalnog jer zagrijavanje u Tihom oceanu postaje intenzivnije, što rezultira još jačim utjecajem na globalno vrijeme. El Niño se pojavljuje svakih nekoliko godina, no Super El Niño tek jednom u desetljeću ili rjeđe. Posljednja tri takva događaja bila su 2015./2016., 1997./1998. i 1982./1983. Očekuje se kako bi se Super El Niño mogao razviti u drugoj polovici 2026. godine te biti najjači u desetljećima, usporediv s onima iz 1982. i 1972. godine. Uobičajeni vrhunac događa se između jeseni i ranog zimskog razdoblja, no utjecaj će krenuti već tijekom ljeta.

Prema analizama sličnih uvjeta u ranijim godinama, tijekom ljeta bi moglo doći do niskog tlaka iznad istočnog dijela SAD-a ili istočne Kanade te duž zapadne obale Europe i Sjevernog Atlantika. Niski tlak iznad istočnog dijela SAD-a ili istočne Kanade znači umjerenije ljetne temperature. Što se tiče Europe, za cijeli kontinent se tijekom ljeta očekuju iznadprosječne temperature, no Europa obično nije izravno pogođena prvim izravnim utjecajima.

Kako godina odmiče, El Niño će postajati sve jači. On donosi jak utjecaj tijekom uraganske sezone, kao posljedicu promjena koje unosi u atmosfersku cirkulaciju. Na temelju studija, El Niño smanjuje broj uragana i tropskih sustava na Atlantiku. On, s obzirom na to, značajno smanjiti vjerojatnost da jaki uragani pogode obale Sjedinjenih Američkih Država. Naime, El Niño otežava pravilnu organizaciju oluja i njihov rast u velike sustave.

Nakon uraganske sezone i jeseni, krenut će zima u kojoj će se osjetiti glavni utjecaj El Niña. Tijekom prosječne El Niño zimske sezone, obično je postojano područje niskog tlaka na sjevernom Tihom oceanu. To gura polarnu mlaznu struju dalje prema sjeveru, donoseći iznadprosječne temperature u sjeverni dio SAD-a i zapadnu Kanadu. Istodobno, južna pacifička mlazna struja pojačava se tijekom El Niña, a to znači više niskotlačnih sustava i oluja u južnoj polovici SAD-a, s više oborina i hladnijim vremenom.

El Niño, također, značajno mijenja obrasce snježnih padalina. Uobičajno je povećanje snježnih padalina u zapadnom i južnom dijelu SAD-a tijekom Super El Niña, kao i u nekim dijelovima jugoistoka. S druge strane, manje ga bude oko Velikih jezera, sjevernog dijela SAD-a i sjeveroistoka. Europa, također, osjeća utjecaj El Niña zimi. Međutim, njegov je utjecaj ublažen anomalijama i obrascima tlaka u Sjevernom Atlantiku. Super El Niño godine pokazuju smanjene snježne padaline na većem dijelu kontinenta. Više snijega zabilježeno je na krajnjem sjeveru i u nekim središnjim područjima, što je vjerojatno posljedica niskog tlaka blizu zapadne Europe koji dovodi do južnijeg strujanja preko kontinenta.