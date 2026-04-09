Poznata sportašica proživjela borbu s rakom pa prodala olimpijsku medalju da spasi dijete

Kad je poljska kopljašica Maria Andrejczyk u kolovozu 2021. godine stala na pobjedničko postolje na Olimpijskim igrama u Tokiju, sa srebrnom medaljom oko vrata, bio je to vrhunac karijere obilježene nevjerojatnim usponima i još težim padovima. Bio je to trenutak iskupljenja nakon godina borbe s ozljedama i teškom bolešću. No, samo nekoliko dana kasnije, poljska je atletičarka donijela odluku koja je zasjenila čak i njezin sportski uspjeh. Svoju je teško zarađenu medalju stavila na aukciju kako bi prikupila novac za operaciju srca osmomjesečnog dječaka Miłoszeka Małyse, kojem je bio potreban iznos od oko 350.000 eura za liječenje u Sjedinjenim Američkim Državama. Za nju dvojbe nije bilo.

- Prava vrijednost medalje uvijek ostaje u srcu. Ona je samo predmet, ali nekome može spasiti život umjesto da skuplja prašinu u ormaru. Ovo srebro sada može biti simbol života za koji smo se zajedno borili - objasnila je svoju odluku.

Njezin put počeo je daleko od olimpijskih stadiona, u malenom selu Kukle na sjeveroistoku Poljske, samo pet kilometara od granice s Litvom. Kao najstarija od petero djece, s četiri mlađa brata, Maria je odrasla u sportskoj obitelji. Njezina prva ljubav bila je odbojka, ekipni sport koji je obožavala zbog dinamike i suradnje. Ipak, na nagovor majke Małgorzate, i same bivše bacačice kugle, s 12 godina okušala se u atletici. Probala je trčanje i skakanje, no na kraju se zaljubila u bacanje koplja. Pod vodstvom trenera Karola Sikorskog, s kojim surađuje od srednjoškolskih dana, njezin talent brzo je došao do izražaja. Već 2015. postala je europska prvakinja za uzrast do 20 godina.

Na svjetsku scenu probila se na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine. Kao 20-godišnjakinja, u kvalifikacijama je šokirala konkurenciju bacivši koplje na 67,11 metara, čime je postavila novi poljski nacionalni rekord i ostvarila najbolji rezultat kvalifikacija. U finalu je, međutim, iskusila najokrutniju stranu sporta. Nakon dramatične borbe, natjecanje je završila na četvrtom mjestu, a brončana medalja izmakla joj je za samo dva centimetra. No, to je bio tek početak njezinih iskušenja. Već sljedeći dan probudila se s jakim bolovima u ramenu, a ono što se činilo kao manja ozljeda pretvorilo se u noćnu moru. U prosincu iste godine morala je na operaciju koja ju je udaljila od natjecanja tijekom cijele 2017. sezone.

Taman kad se činilo da se polako vraća nakon duge rehabilitacije, 2018. godina donijela joj je najtežu životnu bitku. Zbog upornih glavobolja i problema sa sinusima, liječnici su je poslali na rendgensko snimanje koje je otkrilo šokantnu dijagnozu - osteosarkom, rijedak oblik raka kostiju, smješten u njenoj ruci kojom baca. Ipak, Andrejczyk se odbila predati.

- Znala sam da nije riječ o nečemu vrlo opasnom i da se mogu brzo oporaviti. Bio je to 'meki' rak i nisam morala prolaziti kroz kemoterapiju - ispričala je kasnije.

Nakon uspješne operacije, vratila se treninzima samo tri tjedna kasnije. Odgoda Olimpijskih igara u Tokiju zbog pandemije koronavirusa pokazala se kao blagoslov za Mariju. Dodatna godina dala joj je prijeko potrebno vrijeme da u potpunosti zaliječi ne samo posljedice operacije raka, već i novu ozljedu Ahilove tetive koja ju je mučila početkom 2020. godine. Vratila se jača nego ikad. U svibnju 2021., na Europskom bacačkom kupu u Splitu, bacila je koplje nevjerojatnih 71,40 metara. Bio je to novi poljski rekord, najbolji rezultat te sezone u svijetu i treći najdalji hitac u povijesti ženskog bacanja koplja. Tim je rezultatom potvrdila da u Tokio dolazi kao jedna od glavnih favoritkinja za zlato. U finalu Olimpijskih igara, hicem od 64,61 metar, osvojila je srebrnu medalju

Aukcija njezine olimpijske medalje izazvala je golemu pažnju javnosti. Ponude su stizale sa svih strana, a na kraju je pobjednička bila ona poljskog lanca supermarketa Żabka, u iznosu od oko 115.000 eura. Taj iznos, zajedno s drugim donacijama, bio je dovoljan da se prikupi cjelokupni iznos potreban za liječenje malenog Miłoszeka. No, tvrtka je napravila još jedan plemenit potez - nakon što su uplatili novac, objavili su da medalja ostaje kod Marije.

- Bili smo dirnuti prekrasnom gestom naše olimpijke i odlučili smo je podržati. Medalja iz Tokija ostat će kod gospođe Marije - poručili su iz tvrtke.

Iako je dječak, nažalost, preminuo 2023. u dobi od tri godine, Marijin čin pružio mu je priliku za borbu i postao simbol nade i ljudskosti.

Kada nije na atletskoj stazi, Maria Andrejczyk vodi život posvećen obrazovanju i osobnim strastima. Diplomirala je englesku i rusku filologiju. Nastavila se natjecati na najvišoj razini, pojavivši se i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. gdje je osvojila osmo mjesto.