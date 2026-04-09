DUBOKA FRUSTRACIJA

Ova Trumpova objava digla uzbunu, čini se da je spreman za novi manevar: 'Veliki, loše vođeni komad leda'

WH Easter Egg Roll 2026
Foto: Tom Williams
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
09.04.2026.
u 11:02

Odnosi između Washingtona i europskih saveznika dodatno su se pogoršali nakon što je Trump zaprijetio uvođenjem carina europskim zemljama te signalizirao moguću vojnu akciju kako bi stekao kontrolu nad Grenlandom

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je, čini se, bacio oko na Grenland, istodobno izrazivši duboku frustraciju prema NATO-u, optužujući europske saveznike da su okrenuli leđa Sjedinjenim Državama upravo u trenutku kada im je pomoć bila najpotrebnija tijekom sukoba s Iranom.U objavi na svojoj platformi Truth Social Trump je napisao: "NATO nije bio tu kada nam je bio trebao, i neće biti tu ako nam ponovo budu trebali. Sjetite se Grenlanda, tog velikog, loše vođenog komada leda!!!". Najnovija oštra izjava dolazi samo dan nakon što je Trump objavio dvotjedno primirje s Iranom nakon više od mjesec dana intenzivnih borbi. Trump je više puta kritizirao članice NATO-a jer se nisu pridružile američko-izraelskim ratnim naporima protiv Irana. Taj poziv na akciju nazvao je 'velikim testom' za Savez, a istodobno je otvoreno prijetio povlačenjem Sjedinjenih Država iz njega. Na konferenciji za novinare u Bijeloj kući u ponedjeljak Trump je izjavio: "Sve je počelo, ako želite znati istinu, s Grenlandom. Mi želimo Grenland. Oni nam ga ne žele dati. A ja sam rekao: ‘Zbogom'."

Odnosi između Washingtona i europskih saveznika dodatno su se pogoršali nakon što je Trump zaprijetio uvođenjem carina europskim zemljama te signalizirao moguću vojnu akciju kako bi stekao kontrolu nad Grenlandom, danskim autonomnim teritorijem. Već u siječnju Trump je tvrdio da su on i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte postigli 'okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom', piše CNBC.

Iranski rat donio je nove pukotine u transatlantskim odnosima. Nekoliko članica NATO-a usprotivilo se podršci američko-izraelskoj vojnoj kampanji protiv Irana. Uskratile su američkim vojnim zrakoplovima korištenje svog zračnog prostora te odbile sudjelovati u pomorskim snagama usmjerenim na ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca za transport energenata. Trumpovi komentari u srijedu uslijedili su nakon sastanka s Markom Rutteom u Bijeloj kući ranije istog dana. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt navodno je izjavila da je NATO "okrenuo leđa američkom narodu".

Rutte je u intervjuu za CNN nakon sastanka priznao da je razočaran mnogim saveznicima NATO-a.  Prošli tjedan Trump je Savez nazvao “papirnatim tigrom” i izjavio da “apsolutno” razmatra povlačenje iz NATO-a. Tvrdio je da su se europske članice predugo oslanjale na američka sigurnosna jamstva, a istodobno nudile nedostatnu podršku kada je Washingtonu bila najpotrebnija.

Politički analitičar Michael Feller, glavni strateg u Geopolitical Strategyju, upozorio je: "Trump ne može zauvijek napadati savez, a da ga ne učini šupljim". Feller je dodao da je iranski sukob “testirao jedinstvo” Saveza, jer je Iran nekim članicama NATO-a (Španjolskoj i Turskoj) ponudio izuzeća za dopremu nafte preko Hormuškog tjesnaca.

Uz Trumpove javne napade, Pentagon je tempirao curenje informacija o novim vojnim aktivnostima na Grenlandu. Prema izvješću New York Timesa ranije ovog mjeseca, Sjedinjene Države pregovaraju s Danskom o pristupu trima dodatnim bazama na otoku – što bi bilo prvo veće američko vojno širenje na Grenlandu u desetljećima. Feller smatra da ovaj potez "nije najava invazije, ali je vjerojatno osmišljen za zastrašivanje".

Kako je pisao WSJ Trumpova administracija razmatra plan kažnjavanja nekih članica NATO-a za koje američki predsjednik smatra da nisu bile od pomoći SAD-u i Izraelu tijekom rata u Iranu, prema riječima dužnosnika administracije.

Prijedlog bi uključivao premještanje američkih trupa iz zemalja članica Sjevernoatlantskog saveza koje se smatraju nekorisnima za ratne napore u Iranu i njihovo stacioniranje u zemljama koje više podržavaju američku vojnu kampanju. Prijedlog bi bio daleko od nedavnih prijetnji predsjednika Trumpa da će u potpunosti povući SAD iz saveza, što po zakonu ne može učiniti bez Kongresa.

Plan, koji je posljednjih tjedana kružio i dobio podršku među visokim dužnosnicima administracije, još je u ranoj fazi osmišljavanja i jedan je od nekoliko koje Bijela kuća raspravlja kako bi kaznila NATO. Naglašava rastući jaz između Trumpove administracije i europskih saveznika nakon predsjednikove odluke o pokretanju rata s Iranom.

Manje od 24 sata nakon početka primirja, predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je da je Washington prekršio uvjete sporazuma o prekidu vatre. Istodobno je Izrael proveo svoje dosad najteže napade na Libanon, u kojima je ubijeno stotine ljudi. Iran je poručio da bi u takvim okolnostima bilo “nerazumno” nastaviti mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama, što dodatno naglašava krhkost dvotjednog primirja.

Trumpovi ponovni napadi na NATO i Grenland dolaze u trenutku kada Savez pokušava zadržati jedinstvo oko Bliskog istoka, a Europa se suočava s novim pritiscima oko energetske sigurnosti i troškova ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca. 

Avatar Sidewinder
Sidewinder
12:11 09.04.2026.

Donalde prvo riješi Iran. Mislim da Grenland može biti na miru 😅

