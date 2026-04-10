CIA koristila revolucionarnu tehnologiju u Iranu? 'Ako vam srce kuca, pronaći ćemo vas' Stručnjaci: 'To gotovo sigurno nije istina'

CIA je navodno koristila novu, tajnu tehnologiju poznatu kao "Ghost Murmur" kako bi pronašla i spasila drugog američkog zrakoplovca oborenog iznad planina Irana, a koji je na koncu izvučen spektakularnom akcijom. Pilot, poznat samo po pozivnom nadimku "Dude 44 Bravo", ali kojeg je predsjednik Donald Trump opisao kao "vrlo cijenjenog pukovnika", služio je kao časnik za sustav naoružanja u zrakoplovu F-15E Strike Eagle koji je srušen jugozapadno od Isfahana, što je izazvalo utrku za spašavanjem dvojice članova posade aviona.



Dok se pilot sigurno katapultirao i spasila su ga dva vojna helikoptera istog dana, drugi časnik - ozlijeđen, više od 300 kilometara iza neprijateljskih linija i naoružan samo pištoljem - morao je 36 sati izbjegavati hvatanje u neplodnoj divljini s nagradom za njegovu glavu. Obučen za ovakve situacije zrakoplovac je uspio aktivirati Boeingov lokator, neposredno prije nego što se sklonio na planinu, ali njegovo točno mjesto boravka ostalo je neizvjesno dok se skrivao. Konačno ga je pronašao i izvukao tim komandosa prije zore u nedjelju zahvaljujući novoj tehnologiji „Ghost Murmur“, rekli su izvori iz američke vojske za New York Post.