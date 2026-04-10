LOŠA STATISTIKA

Nova karta otkriva zabrinjavajuće podatke: Cijela regija je u crvenom, Hrvatska među najgorima

VL
Autor
Večernji.hr
10.04.2026.
u 17:02

Mnogi su rekli da imaju osjećaj kako su postotci zapravo još viši

Jednostavna karta Europe, objavljena na Instagram profilu "Amazing Maps", privukla je veliku pažnju prikazom jedne od najštetnijih navika današnjice - pušenja. Infografika, koja bojama od zelene do jarko crvene prikazuje postotak pušača u europskim zemljama, donijela je otrežnjujuću sliku, osobito za stanovnike s područja Balkana. Dok su zemlje na sjeveru Europe poput Islanda (9%) i Velike Britanije (14%) obojene umirujućim zelenim tonovima, gotovo cijeli Balkanski poluotok "gori" u crvenom, signalizirajući stope pušenja koje su među najvišima na kontinentu. Podaci su preuzeti od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za 2022. godinu.

Prema karti, Crna Gora bilježi 32 posto pušača, Bosna i Hercegovina 36 posto, a Srbija čak 40 posto. Hrvatska je na visokih 37 posto. Visoke stope zabilježene su i u Bugarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Francuskoj, Grčkoj, Turskoj i Cipru. Ovakav prikaz izazvao je brojne reakcije u komentarima, a jedan korisnik je s dozom gorčine napisao: "Mogu li Balkanci biti zeleni na barem jednoj karti?". Mnogi su dodali da imaju osjećaj kako su postotci još viši.

Foto: WHO (2022.)/amazing__maps

Europska komisija najavila je planove za reviziju postojećeg zakonodavstva o kontroli duhana. Glavni razlog su novi duhanski i nikotinski proizvodi, poput e-cigareta i grijanih duhanskih proizvoda, koji postaju sve popularniji među mladima. Iako je stopa pušenja klasičnih cigareta u EU pala s 28 posto u 2012. na 24 posto, Komisija je zabrinuta da bi novi proizvodi mogli stvoriti novu generaciju ovisnika o nikotinu. Cilj je stvoriti "generaciju bez dima do 2040. godine" postrožavanjem regulacije novih proizvoda i suzbijanjem prikrivenog internetskog oglašavanja.

*uz korištenje AI-a

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

DJEČAK KOJI JE PROMIJENIO SVIJET

Pri medicinskom tretmanu obolio je od AIDS-a, a njegova borba i potresna sudbina pokrenuli su revoluciju

Kada je dobio dijagnozu da boluje od AIDS-a, lokalna sredina je trinaestogodišnjem Ryanu Whiteu okrenula leđa, zalupivši mu pred nosom vrata škole koju je do tada pohađao. Tužna sudbina dječaka iz malog grada Kokomo u Indiani bila je okidač koji je pokrenuo velike promjene, od same percepcije te opake bolesti, pa do donošenja ključnog zakona koji i danas pomaže milijunima ljudi koji su oboljeli od HIV-a.

