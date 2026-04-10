Nova karta otkriva zabrinjavajuće podatke: Cijela regija je u crvenom, Hrvatska među najgorima

Jednostavna karta Europe, objavljena na Instagram profilu "Amazing Maps", privukla je veliku pažnju prikazom jedne od najštetnijih navika današnjice - pušenja. Infografika, koja bojama od zelene do jarko crvene prikazuje postotak pušača u europskim zemljama, donijela je otrežnjujuću sliku, osobito za stanovnike s područja Balkana. Dok su zemlje na sjeveru Europe poput Islanda (9%) i Velike Britanije (14%) obojene umirujućim zelenim tonovima, gotovo cijeli Balkanski poluotok "gori" u crvenom, signalizirajući stope pušenja koje su među najvišima na kontinentu. Podaci su preuzeti od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za 2022. godinu.

Prema karti, Crna Gora bilježi 32 posto pušača, Bosna i Hercegovina 36 posto, a Srbija čak 40 posto. Hrvatska je na visokih 37 posto. Visoke stope zabilježene su i u Bugarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Francuskoj, Grčkoj, Turskoj i Cipru. Ovakav prikaz izazvao je brojne reakcije u komentarima, a jedan korisnik je s dozom gorčine napisao: "Mogu li Balkanci biti zeleni na barem jednoj karti?". Mnogi su dodali da imaju osjećaj kako su postotci još viši.

Foto: WHO (2022.)/amazing__maps

Europska komisija najavila je planove za reviziju postojećeg zakonodavstva o kontroli duhana. Glavni razlog su novi duhanski i nikotinski proizvodi, poput e-cigareta i grijanih duhanskih proizvoda, koji postaju sve popularniji među mladima. Iako je stopa pušenja klasičnih cigareta u EU pala s 28 posto u 2012. na 24 posto, Komisija je zabrinuta da bi novi proizvodi mogli stvoriti novu generaciju ovisnika o nikotinu. Cilj je stvoriti "generaciju bez dima do 2040. godine" postrožavanjem regulacije novih proizvoda i suzbijanjem prikrivenog internetskog oglašavanja.