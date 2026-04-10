Tisuće djece na startu: Erste Plava liga ponovno pokreće Hrvatsku i stvara nove sportske priče

Erste Plava liga, najveće dječje atletsko natjecanje u Hrvatskoj i ove godine okuplja osnovnoškolce diljem zemlje te ih poziva da sudjeluju u jedinstvenom sportskom projektu koji spaja kretanje, igru i zajedništvo. Tijekom proljeća u 12 hrvatskih gradova, tisuće djece imat će priliku stati na start, okušati se u atletskim disciplinama i napraviti svoje prve sportske korake u poticajnom i sigurnom okruženju.

Erste Plava liga namijenjena je djeci od 1. do 6. razreda osnovne škole, bez obzira na to bave li se već sportom ili tek žele isprobati nešto novo. Upravo u tome leži njezina posebnost, omogućiti svakom djetetu da sudjeluje, bez pritiska rezultata, u okruženju koje potiče razvoj samopouzdanja, prijateljstva i pozitivnog odnosa prema sportu. Kroz različite atletske discipline, djeca imaju priliku otkriti vlastite sposobnosti i doživjeti sport na način koji je prilagođen njihovoj dobi.

Natjecanja će se održavati diljem Hrvatske, dok će se veliko finale, koje okuplja najbolje natjecatelje iz svih gradova, održati početkom rujna u Varaždinu.

Natjecanje će se redom održati u Zadru (23. travnja), Čakovcu (28. travnja), Vukovaru (7. svibnja), Rijeci (13. svibnja), Puli (14. svibnja), Sisku (19. svibnja), Varaždinu (20. svibnja), Zagrebu (21. svibnja), Splitu (22. svibnja), Makarskoj (23. svibnja) i Kninu (24. svibnja).

Prijave za Erste Plavu ligu dostupne su na digitalnoj sportskoj platformi MVPiz, koja je osmišljena kao digitalni most između djece, roditelja i sportskih organizacija da bi se svakom djetetu olakšao put prema aktivnijem životu i uključivanju u sport. Preko MVPiz platforme djeca također mogu ostvariti i pristup besplatnim probnim treninzima u atletici ili drugim sportovima.

Pronađite poveznicu za prijavu na natjecanje ispod odabranog grada u kojem se želite natjecati. https://www.ersteprvaliga.hr/plava-liga/#gradovi.

Realizaciju projekta omogućuju partneri koji prepoznaju važnost ulaganja u mlade: Erste banka, Erste mirovinski fondovi, Ministarstvo turizma i sporta, Janaf, XIXO napitci te medijski pokrovitelji 24sata.hr i JoomBoos.