Potresno otkriće zvijezde koja je izletjela sa staze u Hrvatskoj: 'Čovječe, ovo je bio pravi pakao'
Švedska reli zvijezda Oliver Solberg bori se za pobjedu u svjetskom reli kupu, ali neugodni osobni neuspjesi zasjenjuju njegovu reli sezonu.
Za švedski Sportbladet je izjavio da će se možda morati iseliti iz Švedske sa svojom britanskom zaručnicom Chloe Chambers , budući da je Chambers zahtjev za boravišnu dozvolu u Švedskoj odbijen.
Par se trebao vjenčati u domu Solbergovih roditelja u Värmlandu, ali planovi su odgođeni zbog osobne situacije.
Zvijezda relija komentirala je stvar švedskim novinama prije svjetskog reli prvenstva u Hrvatskoj.
- Ovo je bio pakao. Nisam mogao puno biti kod kuće u Švedskoj jer ako sam ja tamo, Chloe ne može biti tamo. Jako mi nedostaje dom, ali ako sam tamo, ne možemo biti zajedno - otvorio se Solberg.
Kaže da su mu posljednjih nekoliko tjedana bili jako psihički teški. Prema njegovim riječima, putovanje između dvije zemlje, Švedske i Engleske, bilo je stresno.
– Voljela bih se usredotočiti na borbu za prvenstvo, ali teško je. Što čovjek ne bi učinio za ljubav? Ako Chloe nije dobro, ni ja nisam, a nakon tri mjeseca počela su me boljeti leđa od spavanja na kauču moje svekrve.