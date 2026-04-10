VIDEO/FOTO Stručnjakinja za govor tijela otkrila zapanjujuće poteze Melanije: 'Gotovo je umarširala...'

Melania Trump u kratkom, ali vrlo odlučnom obraćanju u Bijeloj kući, oštro je demantirala sve optužbe o bilo kakvoj bliskoj vezi s osuđenim seksualnim zločincem Jeffreyem Epsteinom. Poručila je da su sve priče o njezinoj povezanosti s njim lažne i da Epstein nije bio taj koji ju je upoznao s Donaldom Trumpom. Poznata stručnjakinja za govor tijela Judi James analizirala je Melanijine pokrete i zaključila da je prva dama u tih nekoliko minuta pokazala pet ključnih poteza kojima je željela prenijeti odlučnost, autoritet i bijes. Prvi znak koji je James uočila bio je kada se Melania probila do podija korakom koji se uvelike razlikovao od njezina uobičajenog stila. Melania je ušla u dvoranu gotovo marširajući. Nosila je strogo sivo odijelo oštrih linija i s naglašenim ramenima, što je stručnjakinju podsjetilo na službeni portret u Bijeloj kući.

Melania Trump tvrdi da nikada nije bila u vezi s Epsteinom

Primjećujući Melanijin sljedeći potez, James je dodala: "Stoji s laktovima blago raširenim od torza, stvarajući djelomično položaj koji bi signalizirao samopouzdanje". "Ovdje se osjeća Melanijina odlučnost u kratkom govoru koji je, prema njezinim uobičajenim standardima, čvrst, emfatičan i izrečen s moći, svrhom i autoritetom", kazala je.

Kada je Melania počela govoriti, dala je i treći signal. "Obraća se prisutnima mirnim pogledom i stisnutom vilicom dok bez osmijeha pozdravlja 'Dobar dan'“, rekla je James.

Njezin izbor riječi sugerira ljutnju i autoritet. Dok govor ulazi u detalje, Melania spominje Epsteinovu suradnicu Ghislaine Maxwell. Kada je demantirala bilo kakvu bliskost s Ghislaine Maxwell, Melania je podigla pogled prema gore umjesto da ga spusti. Govorila je polako i vrlo naglašeno, birajući svaku riječ pažljivo, što je Judi James protumačila kao znak da su te riječi „duboko osobne i iskreno proživljene“.

Konačno, kada je Melania završavala svoj govor, James je otkrila i peti, posljednji znak kojim je prenijela svoju poruku. Na kraju izjave ponovno je podigla pogled, fiksirala prostoriju snažnim, mirnim pogledom i stisnula usne, gestom koja jasno signalizira indignaciju i bijes. Zatim se okrenula na peti i brzo izašla iz dvorane istim odlučnim hodom, zaključuje stručnjakinja za govor tijela, piše Express.

Dok je odlazila od govornice, mogli su se čuti uzvici novinara, dodatna pitanja, ali je Melania to sve ignorirala.