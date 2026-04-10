Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Dunja Vejzović Crnković

Poznata pjevačica nakon odluke o Thompsonu vratila titulu počasne građanke Raba

Zagreb: Primadona Dunja Vejzović
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
10.04.2026.
u 14:34

"Ovu odluku ne donosim lako. Moj odnos prema Rabu za mene je snažniji nego što ga bilo kakvo javno priznanje može izraziti i upravo zato smatram da šutnja u ovom trenutku ne bi bila dostojna ni mene ni grada koji volim", napisala je Dunja Vejzović Crnković

Nakon što je Marko Perković Thomson na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba na inicijativu Domovinskog pokreta i predsjednika Gradskog vijeća Tomislava Matošića iz redova DP-a proglašen počasnim građaninom grada Raba, operna pjevačica Dunja Vejzović Crnković poslala je pismo Gradskom vijeću Grada Raba. 

U tom pismu objavila je kako vraća titulu počasne građanke grada Raba, a njezino pismo u nastavku prenosimo u cjelosti.

"S osjećajem duboke odgovornosti prema javnosti, prema otoku i Gradu Rabu te prema vrijednostima koje sam tijekom cijelog života nastojala živjeti i zastupati, vraćam titulu počasne građanke grada Raba.

Ovu odluku ne donosim lako. Moj odnos prema Rabu za mene je snažniji nego što ga bilo kakvo javno priznanje može izraziti i upravo zato smatram da šutnja u ovom trenutku ne bi bila dostojna ni mene ni grada koji volim.

Odluka da se Marko Perković Thompson proglasi počasnim građaninom grada Raba za mene otvara duboko vrijednosno i moralno pitanje. Ne mogu pristati na to da se moje ime i priznanje koje sam primila nalaze u istom simboličkom okviru s odlukom koja, prema mojem dubokom uvjerenju, ne predstavlja ono što smatram dostojnim titule počasnog građanina grada Raba – titule koju uz mene nose Dragutin Tadijanović, Slobodan Novak, Ljubo Stipišić, Andrija Kaštelan i drugi.

Ja sam, naime, priznanje dobila zbog nastojanja da potaknem intenziviranje kulturnog života: dovođenjem svjetskih umjetnika u grad, organizacijom koncerata važnih hrvatskih orkestara kakvih nema na drugim otocima, pokretanjem akcija očuvanja baštine i drugim inicijativama.

Ta moja dugogodišnja nastojanja usmjerena na razvoj i prosperitet Raba, zbog kojih sam i dobila ovo priznanje, po mojem su mišljenju u suprotnosti s razlozima dodjele priznanja ovogodišnjem laureatu – odnosno s pobudama koje su dovele do izbora M. P. Thompsona - usko shvaćena nacionalnost pod nazivomdomoljublja.

Za mene domoljublje nikada nije bilo pitanje parole, isključivosti ili ideološke demonstracije. Domoljublje je prije svega etička kategorija: ljubav prema zemlji izražena brigom za njezinu kulturu, za dostojanstvo svakog čovjeka, neovisno o pripadnosti naciji, za povijesnu odgovornost i za vrijednosti humanizma.

Ovdje ne mogu šutjeti. Gestom vraćanja titule želim podići glas i radije biti obična građanka – ili čak samo gošća ovog grada i otoka.

Odgovornost koju sam preuzela primanjem ovog priznanja traži moralnu dosljednost, koju sam nastojala i nastojim živjeti koliko god mogu.

Upravo iz te dosljednosti vraćam ovu titulu.

Ovaj čin nije čin odbacivanja Raba – naprotiv. To je čin poštovanja i ljubavi i prema gradu i otoku kojima ostajem duboko privržena, prema njegovim ljudima i prema ideji Hrvatske kakvu želim voljeti i stvarati: otvorenu, kulturnu, dostojanstvenu i moralno odgovornu.

Rab ostaje dio mog srca. Titulu vraćam, ali povezanost s otokom, njegovom ljepotom i ljudima ostaje trajna."

Ključne riječi
kultura titula Rab počasna građanka Marko Perković Thompson Dunja Vejzović Crnković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Trust Me: The False Prophet
"Trust Me: The False Prophet"

Hrvati poludjeli za novim Netflixovim hitom: Jezive snimke razotkrile lažnog proroka koji je djevojčice uzimao za žene

Dokumentarna serija "Trust Me: The False Prophet" u samo je nekoliko dana zasjela na vrh ljestvice gledanosti u Hrvatskoj, a društvene mreže su eksplodirale. "Ne mogu spavati nakon ovoga", "Najuznemirujuća stvar koju sam ikad gledao", samo su neki od komentara. Priča o bračnom paru koji se infiltrirao u opasni kult i uz pomoć skrivenih kamera razotkrio zastrašujuće zločine prikovala je gledatelje za ekrane i s pravom ledi krv u žilama

Stiže nam performans seksi nimfe

Ona je slavenska nimfa, AI-avatar i seksualna radnica, a u Zagrebu se bavi problematikom vode

Riječ je o alter egu vizualne umjetnice Justyne Górowske koja će u u Pogonu Jedinstvo izvesti performans "Hydrosex Call”. U njemu fizička umjetnica, koja dolazi iz Poljske, i njezin virtualni pandan smješten u podvodnom VR okruženju, vode razigrani dijalog o ekološkim problemima vezanim uz vodu, istovremeno komunicirajući s publikom i pozivajući je na sudjelovanje u nastajućem hidroseksualnom pokretu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!