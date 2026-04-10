Ovakve hvalospjeve dobivaju samo rijetki: Španjolci birali riječi o udarnoj igli Hrvatske

Popis rekorda koje je hrvatski napadač Osasune Ante Budimir srušio od svog dolaska u Pamplonu sve je duži. Već se upisao u povijest kao najbolji strijelac kluba u prvoj španjolskoj ligi, a ove nedjelje protiv Betisa mogao bi ostvariti još jedan povijesni pothvat. Naime, popularni Budi zabio je na posljednjih pet domaćih utakmica na stadionu El Sadar, tresući mreže protiv Ovieda, Villarreala, Real Madrida, Mallorce i Girone, čime je ponovio vlastiti uspjeh iz prošle sezone.

U nedjelju će protiv Betisa imati priliku postići pogodak šestu domaću utakmicu zaredom. Ako mu to pođe za rukom, hrvatski će se reprezentativac izjednačiti s dvije klupske legende: Sabinom Andoneguijem, kojem je to uspjelo davne 1958. godine, te Walterom Pandianijem u sezoni 2008./09. Valja napomenuti da je Andonegui svoj niz ostvario na starom stadionu San Juan, dok je Urugvajac svoje golove rasporedio između prvenstvenih i kup utakmica.

Pred Antom Budimirom tako je novi izazov, u sezoni u kojoj je već postigao 15 pogodaka i prometnuo se u jednog od najubojitijih strijelaca La Lige. Trenutačno je čak i vodeći strijelac, takozvani "pichichi", u drugom dijelu prvenstva, što dovoljno govori o njegovoj fantastičnoj formi. Prema pisanju španjolskog AS-a, Budimir je ukupno postigao 88 golova u dresu Osasune, od čega je čak 79 bilo u najvišem rangu španjolskog nogometa.

Njegov utjecaj na momčad je nemjerljiv, a svojim igrama i golovima postao je miljenik navijača i ključna figura kluba iz Pamplone. Rođen u Zenici, Budimir je s obitelji kao dijete izbjegao u Hrvatsku, a njegov nogometni put vodio ga je preko Hrvatske, Njemačke i Italije sve do Španjolske, gdje je procvjetao prvo u Mallorci, a zatim u Osasuni. Poznat po svojoj fizičkoj snazi i nevjerojatnoj igri glavom, Budimir je postao standardni član hrvatske nogometne reprezentacije, s kojom je na Svjetskom prvenstvu 2022. godine u Katru osvojio brončanu medalju.