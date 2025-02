Slaven nastavlja oduševljavati! Srušili su Varaždin i bore se za prvi dom HNL-a

Varaždin je ugostio Slaven Belupo u prvom nedjeljom susretu 22. kola Hrvatske nogometne lige. Momčad iz Koprivnice slavila je rezultatom 0-1, a strijelac odlučujućeg pogotka bio je Ilija Nestorovski u 31. minuti utakmice.

Napadač gostujuće momčadi u kaznenom je prostoru dobio loptu i zapucao, no njegov prvi udarac je uspješno blokirao branič Novak Tepšić. Imao je i sreće da mu se lopta odbila natrag pa je iz drugoga pokušaja uspješno pronašao mrežu Varaždinaca.

Do kraja poluvremena je Slaven mogao povećati prednost, ali gol im je poništen zbog zaleđa. Ivan Dolček je poveo kontru pa ubacio u protivnički kazneni prostor. Lopta se odbila od Alena Grgića do Nestorovskog koji ju je lako poslao u mrežu.

Premda je Varaždin u drugome dijelu bio nešto sigurniji, nisu uspjeli izbjeći poraz. Pokušali su stisnuti protivnike, ali ostavljali puno rupa u obrani. Tako su Dolček i Nestorovski radili puno problema zadnjem redu, no na sreću po domaćine nisu uspjeli doći do gola. Značajna prilika za domaćine došla je tek u 90. minuti kada se nakon pogreške gostujućih braniča lopta odbila do Jurice Poldrugača koji je pucao preko gola. Varaždin je time ostao na 30 bodova koliko ima i četvrti Osijek. Slavonska momčad će večeras igrati protiv Rijeke. Slaven Belupo sada ima 28 bodova i u narednim će tjednima nastojati prestići svoje glavne konkurente u borbi za četvrto mjesto ljestvice.

Foto: sofascore