Slatinjanka Veronika Vilk tuširala sve četiri protivnice i postala prvakinja Europe

Sedamnaestogodišnja Veronika Vilk izborila je u Tirani povijesni rezultat za hrvatsko hrvanje. Na Prvenstvu Europe do 17 godina, u kategoriji do 69 kg, članica Hrvačkog kluba Slatina osvojila je prvo europsko zlato za hrvatsko žensko hrvanje.

- Još nisam posve svjesna svog postignuća, no jako je lijep osjećaj osvojiti zlato. Čim je započela finalna borba osjetila sam da je protivnica nauljena i to sam odmah rekla treneru, no uspjela sam ju blokirati i tuširati - kazala je novopečena europska prvakinja koju ove godine čeka i Svjetsko prvenstvo.

Vilk je do zlata došla s četiri uvjerljive pobjede, sve četiri tušem, pa tako i u finalu protiv Turkinje Elif Kurt koju su njeni treneri nauljili (da je što teže doći do hvata). No ni to nije spriječilo lavicu Veroniku da suparnicu iz hrvače velesile tušira u drugoj rundi i da postane prvakinjom Europe u svom godištu.

U prvom kolu Veronika je, kod rezultata 3:0, tuširala Litavku Stanelyte a u drugom, kod 4:0, Mađaricu Kollar. Njenim naletima u polufinalu nije odoljela ni Srpkinja Ujhelji koju je tuširala pri uvjerljivom vodstvu od 5:0.

A do tog velikog uspjeha koprivničku srednjoškolku, koja trenira u HK Koprivnica, predvodio ju je trener ženskih selekcija Nenad Žugaj, nekad vrlo uspješan reprezentativac koji je bio treći i na svjetskom (2010.) i na europskom (2013.) prvenstvu.

