Najveći kubanski sportaš svih vremena za peto olimpijsko zlato priprema se u Poreču

Hrvatski turistički dragulj Poreč postao je i meka za pripreme sportaša pa tako i nekih istinskih velikana olimpijskog sporta kao što je 40-godišnji kubanski hrvač Mijain Lopez Nunez. A riječ je o gromadi od čovjeka, visokom 196 centimetara i teškom 130 kilograma, koji je baš u Hrvatskoj započeo ciklus priprema za juriš na peto olimpijsko zlato.

S obzirom na četiri uzastopna olimpijska zlata, Lopez je nadvisio i kubanske boksačke legende kao što su trostruki olimpijski pobjednici Felix Savón i Teofilo Stevenson pri čemu je ovog potonjeg nadvisio i po tome koliko je puta (četiri) bio stjegonoša na svečanosti otvorenja Olimpijskih igara.

S njim, na hrvački kamp u Hrvatskoj, doputovao je i Luis Alberto Orta Sanchez, olimpijski pobjednik iz Tokija u težinskoj skupini do 60 kilograma. A s njima (doduše ne baš izravno, zbog razlike u kilaži) trenira i tamnoputi Ukrajinac Žan Belenjuk, aktualni olimpijski šampion iz kategorije do 87 kilograma i dvostruki svjetski prvak. A on se iz klupa ukrajinskog Parlamenta vratio na strunjaču jer želi u Parizu jurišati na drugo olimpijsko zlato.

Sa svima njima ovih dana družio se trener hrvatske hrvačke reprezentacije Anton Đok koji je s kubanskim asom i njegovim trenerom posjetio Brijune. A posjet tom otoku, negdašnjoj zimskoj oazi bivšeg jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza, Lopezu je bio posebno zanimljiv jer je u tamošnjem muzeju vidio zajedničku fotografiju Tita i Fidela Castra.

Inače, Mijain Lopez Nunez se oduševio s Istrom pa tako i s kampom u Poreču za koji je kazao:

- Ovdje sam prvi put. Pozvan sam da treniram s konkurentima iz drugih zemalja i to je jako dobro a uspio sam vidjeti i neka lijepa mjesta. Osim u Poreču, bio sam u Puli i na Brijunima.

Na temu zajedničke fotografije dvojice komunističkih vođa (neki će reći diktatora) kubanski div je pak kazao:

- To je povijesna fotografija koja govori koliko su, u to vrijeme, bili dobri odnosi između predsjednika naših dviju zemalja.

Poreč je ovih dana središte hrvačkog svijeta ne samo po tome što se ondje za sljedeća velika natjecanja spremaju seniori iz desetak zemalja svijeta već i po brojnim aktivnostima koje su privukle hrvače, hrvačice i dužnosnike iz 30-tak zemalja. A Svjetski hrvački festival, osim seniorskog kampa, podrazumijeva i kamp za žene u svim kategorijama, kamp za sve mlađe muške uzraste u grčko-rimskom hrvanju, seminar za trenere, turnir hrvača do 15 i 17 godina i Trofej Jadrana do 20 godina.

Osim pet do šest tisuća noćenja, Svjetski hrvački festival podrazumijeva i gala večeru koja će se u subotu održati u hotelu Parentium i kojoj će nazočiti i predsjednik Svjetskog hrvačkog saveza Nenad Lalović. A u tom društvu naći će se i državni tajnik za sport Tomislav Družak, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač te predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimir Bregović pa će to biti izvrsna prilika za razgovore o kandidaturi Hrvatske za domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2025. godine. Ali i o mogućnosti da Svjetski hrvački festival u Poreču postane tradicija.