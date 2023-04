Brončani hrvač Šačić zahvalio nogometnom klubu: Hvala mom Dinamu na čestitkama

Okupivši sve reprezentativce i čelne ljude hrvatskog hrvanja, u Hrvačkom klubu Sesvetski Kraljevec dostojno su proslavili prvu klupsku medalju s najvećih međunarodnih natjecanja. A nju je, europsku broncu, osvojio 28-godišnji Filip Šačić, borac za kojeg se može reći da ga je ovakvog - upornog i neumornog - stvorio njegov klupski trener Dinko Kremić.

- Puno je ljudi zaplakalo od sreće kada je Filip osvojio medalju. To je iskrena emocija koja se ne može sakriti, koja izađe van sama od sebe. Ovo je rudarski sport i zadržati borca, koji nema medalju, do 27. godine za to morate biti pomalo ludi. Znate kako se kaže, mirno more nikad nije dalo dobrog mornara, bilo je tu i puno svađa - priznao je trener Kremić i dodao:

- Ovo nisu nogomet ili košarka, sportovi, u kojima se dobro zarađuje. Ovo je rudarski sport u kojem je Filip, neko vrijeme, doslovce preživljavao. Sad je drugačije, postaje sportaš prve kategorije a možda, daj Bože, i ugovorni pričuvnik Hrvatske vojske. Kao što je rekao jedan moj prijatelj, Filip je sad poput onog Eskima koji je uspio probiti rupu u ledu i sad treba krenuti pecati.

Nazočnima se obratio i Igor Petrenko, bjeloruski stručnjak u ulozi hrvatskog izbornika:

- Ova medalja nije poklon, mi smo za nju grizli, a najvažnije je da je Filip vjerovao u sebe. Ja sam u njega vjerovao i prije dvije godine jer sam se uvjerio u snagu koju ima i bilo je važno da i on počne vjerovati u sebe. I zato naši mladi hrvači trebaju gledati njega kao primjer onoga što se može napraviti ako ne posustajete u vjeri u sebe.

Slično je razmišljao i Darko Rogalo, negdašnji hrvač i predsjednik Strukovne komisije Hrvatskog hrvačkog saveza:

- Da na ovom Prvenstvu nismo osvojili medalju nešto bi nedostajali a osvojena je po scenariju kojeg kao da je pisao Hitchcock. U ovom olimpijskom ciklusu naš je cilj osvojiti olimpijsku medalju.

Sam Filip bio je zadovoljan što su uz njega njegovi roditelji, supruga Dorotea i jednogodišnji sin Ivano, kad već nisu mogla biti braća Fran i Luka koji rade u Dinamovu fan-shopu.

- Hvala Dinamu na čestitkama i hvala obitelji za potporu svih ovih godina pa tako i supruzi. Izgleda da sam čekao da najprije sin dođe na svijet pa da onda osvojim medalju - kazao je Filip i naglasio:

- Ja i dalje ne znam otkuda mi ta snaga da meč koji sam još u posljednjoj minuti gubio 0:4 preokrenem s dva bacanja. No, iako sam se oko toga preispitivao pa i pomislio da nije tako, Bog mi je pokazao da je uz mene. Ovo je bilo kao da u košarci zabijete tricu za pobjedu sa zvukom sirene. Kada sam gledao snimku borbe, bilo je i suza,

Na proslavi su bili i državni tajnik iz Ministarstva turizma i sporta Tomislav Družak te direktor Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota ali i Milan Pavelić, predsjednik Zagrebačkog hrvačkog saveza te Milan Šokec, dopredsjednik Hrvatskog hrvačkog saveze ali i Sesvetskog Kraljevca a ovoj svečanosti nazočio je i olimpijski pobjednik Vlado Lisjak, danas direktor HHS-a. Svi su oni pozdravili pregalaštvo hrvačkih radnika a posebice samog Šačića i njegovih trenera.

Većini njih dodijeljene su uokvirene fotografije brončanog Šačića, snimljene na strunjači za velikog slavlja, a tom poklonu posebno se obradovao jedan od njegovih prvih trenera Zdravko Pekeč.