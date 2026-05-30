Državne odvjetnice ratuju s FIFA-om zbog cijena karata: 'Navijači bi trebali moći vjerovati da će dobiti ulaznice koje su kupili'

Uzbuđenje zbog Svjetskog prvenstva (SP) u nogometu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku zasjenjeno je nezadovoljstvom mnogih navijača zbog previsokih cijena ulaznica i netransparentne prodaje karata. Državne odvjetnice saveznih država New York i New Jersey sada provode istrage protiv svjetske nogometne organizacije FIFA-e.

Navijači su primorani plaćati „nesnosno visoke cijene” za ulaznice, izjavila je državna odvjetnica New Jerseyja, Jennifer Davenport. Optužuje FIFA-u da je prodaju ulaznica pretvorila u „labirint zbunjenosti, umjetno stvorenu nestašicu i nestvarno visoke cijene”.

Državna odvjetnica New Yorka, Letitia James, kritizira: „Navijači bi trebali moći vjerovati da će dobiti ulaznice koje su kupili.” I Kalifornija istražuje sumnje u pretjerano visoke cijene ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo, piše Deutsche Welle.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

O čemu je riječ? Već tjednima FIFA-ina politika određivanja cijena za Svjetsko prvenstvo izaziva negodovanje. Najjeftinije ulaznice za grupnu fazu, koje su koštale između 300 i 600 američkih dolara, brzo su rasprodane. U međuvremenu cijene tih ulaznica prelaze 1.000 dolara. Navijačka organizacija Football Supporters Europe (FSE) govori o „lihvarskim” cijenama. Dodatni problem predstavlja dinamično određivanje cijena, pri kojem troškovi rastu ili padaju ovisno o potražnji, što mnoge navijače posebice ljuti.

Dodjela ulaznica također bi se mogla obiti FIFA-i o glavu. Na početku je ova nogometna organizacija prodavala ulaznice u različitim kategorijama, ali bez dodijeljenih sjedala. Kako je potražnja rasla, uvedene su nove kategorije. Oni koji su već imali ulaznicu naknadno su premještani u manje atraktivne kategorije.

FIFA je u travnju, nakon izvješća New York Timesa, izjavila da su prikazani planovi kategorija služili samo kao okvirna pomoć navijačima kako bi stekli predodžbu gdje bi se njihova mjesta mogla nalaziti na stadionu. Neovisno o cijelom ovom sporu oko različitih kategorija cijena, FIFA je i inače već duže vrijeme na meti kritika zbog visokih cijena ulaznica.

„Čast nam je biti domaćin Svjetskog prvenstva, ali ovaj događaj nije poziv da iskorištavate stanovnike i posjetitelje”, rekla je državna odvjetnica Davenport. „Stanovnici New Yorka godinama čekaju da se Svjetsko prvenstvo održi u njihovom dvorištu i zaslužuju poštenu priliku za pristupačne ulaznice”, rekla je državna odvjetnica države New York, Letitia James.

Svjetsko prvenstvo u nogometu održava se od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Meksiku i Kanadi.