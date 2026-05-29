VIDEO Toni Fruk i Ivor Pandur najavili Svjetsko prvenstvo za vatrene: 'Englezi nas ne shvaćaju ozbiljno'

Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci nastavlja s pripremama za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatreni će danas i službeno biti kompletni budući da će se treningu od 18 sati pridružiti i Luka Modrić, Joško Gvardiol, Josip Stnišić i Mateo Kovačić.

Pripreme su započele s devetoricom igrača, većina ih se skupila u prošla dva dana, a danas su stigli i posljednji puleni izbornika Zlatka Dalića. Pred novinarima su danas najbolji igrač Rijeke i jedan od najboljih igrača HNL-a Toni Fruk i vratar novog premierligaša Hull Cityja - Ivor Pandur.

Krenuli s s komentiranjem prvog protivnika vatrenih Engleske - Pandur je rekao kako su neka velika imena poput Colea Palmera i Phila Fodena, no kako Englezi imaju taj luksuz da ih mogu zamijeniti jer imaju puno kvalitetnih igrača.

Tonija Fruka novinari su pitali jesu li mu ove pripreme oproštaj od Rujevice:

- Ne znam što da vam kažem, prioritet je napraviti transfer ovo ljeto. Rijeka kao klub jednostavno od toga živi, a i ja kao igrač imam ambicije testirati se u najvećim ligama i vidjeti gdje su mi granice nakon tri godine u Rijeci gdje mi je bilo vrhunski.

Pitali su ga i kako mu je ozlijeđena ruka:

- Motam dva prsta, preventivno na preporuku doktora, čisto radi mog zdravlja. Sad je puno bolje.

Je li bilo treme prije utakmice s Brazilom?

- Velika mi je želja bila ući u toj utakmici, ne pruža ti se prilika svaki dan igrati protiv Brazila. Bila je sigurno pozitivna trema, na kraju me nagradilo s asistencijom.

Pitanje za Ivora: Možeš li malo prokomentirati kako engleski novinari dočekuju utakmicu s Hrvatskom?

- Mogu koemntirati kroz razgovor sa suigračima - ne shvaćaju to kao neku prepreku, što je dobro za nas jer smo uvijek najbolji kad nas se otpisuje. Oni nas ne shvačaju ozbiljnoo, mi ćemo im pokazati bi trebali.

Zadnje dvije sezone si branio sve utakmice u Hullu? Misliš li da ćeš braniti u Rijeci protiv Belgije?

- Kontinuitet igre je sve kod golmana. Ponosan sam što sam se uspio nametnuti i odigrati sve te utakmice.

Ti si prvi hrvatski golman koji se nametnuo u Engleskoj, koliko je liga izazovna?

- Da, nije bilo lako, liga je iznimno fizička i ne odgovara najbolje mojoj konstituciji, ali htio sam se testirati i dokazati.

Kako ste proživljavali dane prije izlaska popisa?

- Mislim da je u našoj kontroli da damo sve od sebe i da se nadamo tom pozivu koji je na kraju i došao - rekao je Pandur, a Fruk je dodao:

- Bilo je nervoze, trudiš se ostati zdrav, a ne možeš ulaziti u utakmice i treninge s rezervom. Sigurno da sam imao vjeru i samopouzdanje, ali izbornik je taj koji odlučuje.

Izbornik je rekao da će naglasak biti na obrani, očekuje se da i vi pomognete.

- Pa sigurno, obrana kreće od nas gore i morat ćemo pomoći. Izbornik i iskusniji igrači znaju kako je to igrati na Svjetskom prvenstvu i kako se pobjeđuju utakmice na Svjetskom prvenstvu. Slušat ćemo njih.