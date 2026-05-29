Svjetsko nogometno prvenstvo

Sve o Mundijalu 2026. u novom magazinu „Svjetsko nogometno prvenstvo“

VL
Autor
Vecernji.hr
29.05.2026.
u 14:42

Uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, Večernji list donosi novo izdanje magazina "Svjetsko nogometno prvenstvo", najopsežniji vodič kroz najveći sportski događaj godine.

Na 164 stranice magazin donosi ekskluzivni intervju sa izbornikom Zlatkom Dalićem, detaljne analize hrvatske reprezentacije i njezinih suparnika, raspored utakmica, vodiče kroz gradove i stadione domaćine te priče koje su obilježile hrvatske nastupe na svjetskim prvenstvima.

Čitatelji će u magazinu moći pronaći i razgovore s brojnim poznatim imenima hrvatskog nogometa, među kojima su Aljoša Asanović, Slaven Bilić, Dario Šimić, Joe Šimunić i Marco Pašalić, kao i pregled najvećih zvijezda turnira te profile svih hrvatskih reprezentativaca.

Poseban naglasak magazin stavlja na hrvatsku reprezentaciju i njezin put od autsajdera do jedne od najuspješnijih nogometnih priča svijeta posljednjih godina. Pod vodstvom Zlatka Dalića i predvođena kapetanom Lukom Modrićem, Hrvatska je osvojila tri medalje na najvećim natjecanjima te se etablirala kao stalni član svjetske nogometne elite. Kroz intervjue, analize i ekskluzivne priče magazin donosi pogled na generaciju koja je zajedništvom, vjerom, poniznošću i pobjedničkim mentalitetom ispisala najuspješnija poglavlja hrvatskog sporta. 

Kako je hrvatska reprezentacija postala globalni nogometni fenomen i jedna od najuspješnijih reprezentacija modernog doba, čitajte u magazinu "Svjetsko nogometno prvenstvo", koji uskoro stiže na kioske.

International Friendly - Mexico v Ghana
Video sadržaj
FRAPANTAN PODATAK

Protivnik vatrenih na SP-u je u zaista katastrofalnoj formi, nećete vjerovati kakvi su rezultati

Gana je u ovom trenutku tek 74. reprezentacija svijeta. Od reprezentacija koje su se plasirale na Svjetsko prvenstvo, samo su Curacao (82.), Haiti (83.), i Novi Zeland (85.) niže rangirani, a preostala reprezentacija iz naše skupine, Panama, koju mnogi smatraju slabijim suparnikom od Gane, rangirana je čak 41 mjesto iznad Gane, točnije na 33. mjestu. Zašto je tome tako?

