VIDEO Vatreni prvi puta treniraju svi zajedno uoči Svjetskog prvenstva: Stigle i najjače snage

Hrvatska nogometna reprezentacija napokon je kompletna. Iako su pripreme uoči svjetskog prvenstva krenule još u ponedjeljak, svi reprezentativci okupili su se tek danas. Posljednji su na pripreme stigli ključni igrači poput kapetana Luke Modrića, Josipa Stanišića te dvojca iz Manchester Cityja - Joška Gvardiola i Matea Kovačića.

Vatreni će danas tako prvi puta trenirati skupa na Rujevici gdje ih već u utorak očekuje prva pripremna utakmica s Belgijom. Za očekivati je kako će izbornik na toj utakmici poštediti spomenutu četvoricu budući da neće imati isti kontinuitet treninga. Također se čini logičnim da napravi određene promjene u početnom sastavu.

Hrvatska će posljednju pripremnu utakmicu odigrati sedmog lipnja u Varaždinu, a dva dana kasnije leti u svoj kamp u Alexandriji. Prvenstvo otvara 17. lipnja utakmicom protiv Engleske, svog najjačeg protivnika u skupini.