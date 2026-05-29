#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
VIDEO Vatreni prvi puta treniraju svi zajedno uoči Svjetskog prvenstva: Stigle i najjače snage

Trening hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci
Nel Pavletic/PIXSELL
29.05.2026.
u 18:02

Vatreni će danas tako prvi puta trenirati skupa na Rujevici gdje ih već u utorak očekuje prva pripremna utakmica s Belgijom

Hrvatska nogometna reprezentacija napokon je kompletna. Iako su pripreme uoči svjetskog prvenstva krenule još u ponedjeljak, svi reprezentativci okupili su se tek danas. Posljednji su na pripreme stigli ključni igrači poput kapetana Luke Modrića, Josipa Stanišića te dvojca iz Manchester Cityja - Joška Gvardiola i Matea Kovačića.

Vatreni će danas tako prvi puta trenirati skupa na Rujevici gdje ih već u utorak očekuje prva pripremna utakmica s Belgijom. Za očekivati je kako će izbornik na toj utakmici poštediti spomenutu četvoricu budući da neće imati isti kontinuitet treninga. Također se čini logičnim da napravi određene promjene u početnom sastavu.

Hrvatska će posljednju pripremnu utakmicu odigrati sedmog lipnja u Varaždinu, a dva dana kasnije leti u svoj kamp u Alexandriji. Prvenstvo otvara 17. lipnja utakmicom protiv Engleske, svog najjačeg protivnika u skupini.
Joško Gvardiol Luka Modrić Trening hrvatska nogometna reprezentacija

International Friendly - Mexico v Ghana
FRAPANTAN PODATAK

Protivnik vatrenih na SP-u je u zaista katastrofalnoj formi, nećete vjerovati kakvi su rezultati

Gana je u ovom trenutku tek 74. reprezentacija svijeta. Od reprezentacija koje su se plasirale na Svjetsko prvenstvo, samo su Curacao (82.), Haiti (83.), i Novi Zeland (85.) niže rangirani, a preostala reprezentacija iz naše skupine, Panama, koju mnogi smatraju slabijim suparnikom od Gane, rangirana je čak 41 mjesto iznad Gane, točnije na 33. mjestu. Zašto je tome tako?

