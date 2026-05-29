Protivnik vatrenih na SP-u je u zaista katastrofalnoj formi, nećete vjerovati kakvi su rezultati

Treći protivnik hrvatske nogometne reprezentacije u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku bit će reprezentacija Gane. Dvoboj Hrvatske i Gane na rasporedu je 27. lipnja u 23 sata po hrvatskom vremenu, a bit će odigran na Lincoln Financial Fieldu u Philadelphiji.

Kada se dogodio ždrijeb grupne faze prošlog prosinca, mnogi su u Hrvatskoj bili nezadovoljni što smo iz četvrte jakosne skupine dobili Ganu, budući da se ona po svojoj samoj zvučnosti, povijesti i tradiciji činila kao najsnažniji od ovih neeuropskih protivnika (Hrvatska nije mogla izvući europskog protivnika iz četvrte jakosne skupine budući da su u skupini L u tom trenutku bile već dvije europske reprezentacije, Engleska i mi).

Legenda hrvatskog nogometa: Iz Dinama su tužni i razočarani jer izbornik nije na Svjetsko poveo neke koje zaslužuju, ali očekujem medalju

Ipak, mnoge je iznenadio pogled na Fifinu rang-ljestvicu. Gana je u ovom trenutku tek 74. reprezentacija svijeta. Od reprezentacija koje su se plasirale na Svjetsko prvenstvo, samo su Curacao (82.), Haiti (83.), i Novi Zeland (85.) niže rangirani, a preostala reprezentacija iz naše skupine, Panama, koju mnogi smatraju slabijim suparnikom od Gane, rangirana je čak 41 mjesto iznad Gane, točnije na 33. mjestu.

Zašto je tome tako? Pa jednostavno, Gana ima nevjerojatno slabe rezultate. Najfrapantniji podatak je onaj da od 2023. godine Gana ima samo jednu jedinu pobjedu protiv reprezentacija koje su u trenutku odigravanja utakmice bile među 100 najbolje rangiranih reprezentacija svijeta. Bila je to pobjeda protiv Malija u rujnu prošle godine rezultatom 1:0. Osim toga, kad god je Gana igrala utakmice protiv iole ozbiljnijih reprezentacija, redovito je gubila te ponekad remizirala.

Vjeran primjer Ganinih izvedbi možemo pronaći u posljednjih pet prijateljskih dvoboja, odnosno pripremnih dvoboja za Svjetsko prvenstvo. Gana je igrala protiv Japana, Južne Koreje, Austrije, Njemačke i Meksika te u svih pet utakmica upisala poraze. Kako bismo pronašli posljednju pobjedu Gane protiv reprezentacije iz Top 30 društva na Fifinoj rang-ljestvici, moramo otići sve do posljednjeg Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine, kada je Gana svladala Južnu Koreju u skupini rezultatom 3:2.

Zbog svih ovih slabih rezultata s pozicije izbornika je smijenjen Otto Addo, netom prije Mundijala, a njegovu poziciju zauzeo je portugalski stručnjak Carlos Queiroz, kojem će ovo biti čak treća reprezentacija koji vodi na Svjetskom prvenstvu, nakon Portugala i Irana. Najveća zvijezda reprezentacije je krilni napadač Manchester Cityja, Antoine Semenyo, iza kojeg je fenomenalna sezona u Premier ligi, a veliki udarac za momčad su ozljede dvojice preostalih ključnih igrača, krilnog napadača Mohammeda Kudusa iz Tottenhama i stopera Mohammeda Salisua iz Monaca, koji sigurno neće nastupiti na Mundijalu.