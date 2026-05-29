Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 242
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIZARNO

Vratar Slaven Belupa i BiH ozlijedio se na zagrijavanju: Upitan mu je nastup na Svjetskom prvenstvu

Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
29.05.2026.
u 22:56

U slučaju da se ne oporavi na vrijeme, kao logične zamjene spominju se Mladen Jurkas iz Borca i Tarik Karić iz Veleža

Reprezentativac Bosne i Hercegovine i vratar hrvatskog prvoligaša Slaven Belupa ozlijedio se tijekom zagrijavanja u poluvremenu utakmice protiv Sjeverne Makedonije. Susret je završio remijem bez golova, a Hadžikić se ozlijedio netom prije nego što je trebao zamijeniti Martina Zlomislića i upisati debi u dresu Zmajeva.

Nije poznato koliko je teška njegova ozljeda, ali činjenica da je s terena morao biti iznesen na nosilima nije dobar znak. Slijede mu pretrage koje će odrediti težinu ozljede, a nakon toga i procjenu hoće li biti spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu.

U slučaju da se ne oporavi na vrijeme, kao logične zamjene spominju se Mladen Jurkas iz Borca i Tarik Karić iz Veleža. Do početka Mundijala ostalo je tek desetak dana tako da sada i lakša ozljeda može izbaciti igrača s popisa za prvenstvo.

Prema prvim informacijama, Hadžikiću je stradao mišić zadnje lože.
Ključne riječi
ozljeda SP 2026. Slaven Belupo vratar reprezenatcija BiH

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

International Friendly - Mexico v Ghana
Video sadržaj
FRAPANTAN PODATAK

Protivnik vatrenih na SP-u je u zaista katastrofalnoj formi, nećete vjerovati kakvi su rezultati

Gana je u ovom trenutku tek 74. reprezentacija svijeta. Od reprezentacija koje su se plasirale na Svjetsko prvenstvo, samo su Curacao (82.), Haiti (83.), i Novi Zeland (85.) niže rangirani, a preostala reprezentacija iz naše skupine, Panama, koju mnogi smatraju slabijim suparnikom od Gane, rangirana je čak 41 mjesto iznad Gane, točnije na 33. mjestu. Zašto je tome tako?

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!