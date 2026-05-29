Vratar Slaven Belupa i BiH ozlijedio se na zagrijavanju: Upitan mu je nastup na Svjetskom prvenstvu

Reprezentativac Bosne i Hercegovine i vratar hrvatskog prvoligaša Slaven Belupa ozlijedio se tijekom zagrijavanja u poluvremenu utakmice protiv Sjeverne Makedonije. Susret je završio remijem bez golova, a Hadžikić se ozlijedio netom prije nego što je trebao zamijeniti Martina Zlomislića i upisati debi u dresu Zmajeva.

Nije poznato koliko je teška njegova ozljeda, ali činjenica da je s terena morao biti iznesen na nosilima nije dobar znak. Slijede mu pretrage koje će odrediti težinu ozljede, a nakon toga i procjenu hoće li biti spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu.

U slučaju da se ne oporavi na vrijeme, kao logične zamjene spominju se Mladen Jurkas iz Borca i Tarik Karić iz Veleža. Do početka Mundijala ostalo je tek desetak dana tako da sada i lakša ozljeda može izbaciti igrača s popisa za prvenstvo.

Prema prvim informacijama, Hadžikiću je stradao mišić zadnje lože.