VIDEO Budimir se nada prvom pogotku na Svjetskom prvenstvu, a Baturina otkrio koliko je napredovao u Serie A

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama u Rijeci uoči Svjetskog prvenstva koje se od 11. lipnja do 19. srpnja igra u Meksiku, SAD-u i Kanadi. Vatreni su se jučer kompletirali kada su se reprezentaciji priključili Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Josip stanišić i Luka Modrić.

Na popodnevnom treningu od 18 sati izbornik Zlatko Dalić napokon je na raspolaganju imao svih 26 igrača. Danas će na novu konferenciju za medije stići igrači Coma Martin Baturina i Osasunin napadač Ante Budimir. Iza obojice su odlične klupske sezone te se očekuje da budu jake uzdanice Hrvatske na predstojećem Mundijalu.

Ante, 17 golova u Primeri, odlična sezona. Je li vrijeme i za prvi gol na Mundijalu?

- To mi je definitivno dječački san i dodatan motiv za nastaviti dalje.

U Pamploni vas obožavaju. Imate još godinu dana ugovora, jeste li otvoreni ostanku ili odlasku?

- U gradu i Osasuni kao klubu se osjećam odlično. Na mjestu sam gdje se osjećam odlično. Uživam u nogometu, prekrasno mi je u klubu. Osjećam se nekako vezan za Osasunu, klub u kojem sam proveo najviše godina. Definitivno da od sebe uvijek želim i tražim više i da bih želio igrati Ligu prvaka i osvajati trofeje... Međutim, ne zamaram se s tim. Tražim motiv da ja budem bolji gdje god da jesam.

Martine, odlična prva sezona u Comu. Koliko misliš da si napredovao?

- U početku prilagodba nije bila lagana, ali drugu polusezonu sam krenuo igrati. Mislim da sam se dobro uklopio u momčad, Fabregas je dobar i mlad trener, gladan uspjeha. Plasirali smo se u Ligu prvaka i presretan sam zbog toga.

Kako je moguće da po brojkama imaš bolju sezonu u Serie A nego u HNL-u?

- Za brojke stvarno ne znam. Mislim da sam napredovao taktički, fizički se sam poboljšaš, a u igri se ubrzaš. Moraš brže donositi odluke, brže reagirati. Nadam se da ću još napredovati.

Martine, u novoj si ulozi, ovoga puta se puno očekuje od tebe u reprezentaciji za razliku od Eura kada si bio jedan od mlađih.

- Od svakog se igrača očekuje puno, možeš samo raditi i nadati se najboljem.

Arsenal i Englezi imaju priliku ispisati povijest u klupskom nogometu, Engleska je prvi protivnik Hrvatske. Kako komentirate njihov popis?

- Englezi iz godinu u godinu pokazuju koliko Premeir liga raste. Taj novac i sve, liga je najvjerojatno kompetitivna. Što se tiče popisa, oni biraju između Ferrarija i Porschea. To je pitanje njihovog izbornika, ostavio je neka velika imena doma. To se nas ne tiče - odgovorio je Budimir.

Pitanje za obojicu: Mnogi kažu da će ovo SP pokazati revoluciju ili evoluciju u taktičkom smislu. Koliko se uloga napdača mijenjala kroz godine, a koliko uloga veznih igrača.

- Mislim da realno, ne treba nikakvu msitiku raditi oko, po meni, jednostavne stvari. Mislim da se nogomet danas igra u dva smjera na svakoj poziciji pa i golmanskoj. Svi očekuju da se igra u dva smjeru, kad si u tom procesu kao i ja dođe ti prirodno. Radimo to iz godine u godinu, iz utakmice u utakmica. Opet s druge strane, svaki trener ili izbornik od napadača traži golove. Treba naći neki balans između toga.

Imamo li mi kao reprezentacija tu potrebnu razvorsnost?

- Svi igrači igraju na visokoj razini u jakim klubovima. Ja mislim da svi trener traže od igrača da pomažu i prema naprijed i u obranu, ali opet svatko ima neke svoje karakteristike.

- Primjer iz mog kluba - ja ponekad igram lijevo, nekad u sredini, nekad zadnjeg veznog. U utakmici protiv Rome naš trener je išao igrati 'špicu'. To su sve zahtjevi trenera na koje igrači moraju odgovoriti - nadovezao se Baturina.