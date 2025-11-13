Skaut Cityja odušeljen mladim Hrvatom: Odmah bismo ga kupili!

U potpuno nesvakidašnjim vremenskim uvjetima, mlada je hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u trećem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo pobijedila vršnjake iz Litve 4:0. Neuobičajeno gusta magla stvorila je uvjete na rubu regularnosti jer se s tribina gotovo cijelu utakmicu nije vidjelo ništa. Tek kada je lopta bila s bliže strane, eventualno se moglo raspoznati o kojem je igraču riječ.

Stoga su pomalo komično izgledale situacije kada su izabranici Ivice Olića postizali pogotke, a publika reagirala s odmakom od tridesetak sekundi koliko im je trebalo da čuju slavlje na terenu. Tek su se u nekim kratkim intervalima vizualni uvjeti poboljšali, da bi se u samoj završnici susreta gotovo potpuno normalizirali. Čak se i u tim kratkim razdobljima od nekoliko minuta moglo vidjeti koliko je momčad Ivice Olića kvalitetnija od suparnika.

A za Hrvatsku je najprije zabio Fabijan Krivak u 27. minuti. Šimun Hrgović ubacio je s lijeve strane na prvu vratnicu, a tamo je natrčao Krivak i iz blizine poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske. Apsolutnu dominaciju naši su talenti uspostavili u 73. minuti kada je Lovro Zvonarek pogodio s 18 metara za 2:0. Susret je s dva pogotka zaključio Leon Grgić Prvi je postigao u 82. minuti iz blizine nakon ubačaja Luke Tunjića, dok mu je za drugi pogodak asistirao jučer opet sjajni Adriano Jagušić...

A gusta magla već je na poluvremenu s tribina na odlazak nagnala polovicu gledatelja, odnosno, praktično cijelu VIP ložu u kojoj su se smjestili skauti, treneri, menadžeri... Mlade je nade došao pogledati Sergej Jakirović, naš trener u Hull Cityju. Jakir se vratio na dobro mu poznati stadion gdje je napravio jedan od ključnih koraka u svojoj trenerskoj afirmaciji. Naravno, svi su ga pozdravljali i raspitivali se za dojmove iz Championshipa. Jučer je u Gorici bio i još jedan važan gost iz Engleske, odnosno, iz grupacije Manchester Cityja. Oduševljen je bio potencijalom naše mlade reprezentacije, a izdvojio je Adriana Jagušića.

- Adriano je čudesan talent, njega bih odmah kupio - kazao nam je Cityjev skaut.

Možda je ovo prvi korak prema senzacionalnom transferu. Ništa nelogično jer je Jagušić u ovom trenutku najbolji hrvatski mladi igrač i fokus najvećih europskih klubova potpuno je očekivan.

Također, ekstraklasu je u Gorici nekoliko navrata pokazao i Toni Silić, naš mladi vratar iz Hajduka.

Pobjedom je, naravno, bio zadovoljan i Ivica Olić.

- Ovakvu utakmicu smo i očekivali. Litva igra niski blok i jako dobro to rade. Znali smo da nam je najvažnije što prije zabiti pogodak. Onda nakon toga je bilo lakše, znali smo da ćemo dobiti šanse kako utakmica bude odmicala. Znali smo da ćemo iskoristiti šanse jer smo ih puno stvorili u prošlim utakmicama - rekao je Olić i komentirao uvjete na stadionu:

- Vidio sam dobro jer sam bio uz liniju, pogotovo u drugom poluvremenu, u kojem je magla bila nešto rjeđa. Igrači su se dobro razumjeli na terenu. Moramo se pripremiti za novu utakmicu. Nadam se da ćemo uspješno završiti ovu godinu. Dečki su svi sjajno odradili utakmicu, ovo je bila momčadska pobjeda, moram im svima čestitati na zaslužena tri boda.

Sljedeću utakmicu naše mlade nade igraju u utorak u Budimpešti protiv Mađarske.

- Mađari zabijaju puno pogodaka, ima dobru tranziciju i koristi svoje šanse. Nezgodan su protivnik, ali vjerujem u svoje dečke. Ne sumnjam da ćemo pobijediti ako stvorimo šanse kao što smo ih stvorili protiv Litve - zaključio je Olić.

Susret je komentirao i Lovro Zvonarek, strijelac drugog pogotka!

- Trebalo nam je malo da uđemo u utakmicu u prvom poluvremenu. Zabili smo rani pogodak i to nam je malo dalo vjetar u leđa. Bili smo bolja momčad kroz cijelu utakmicu. Sretni smo zbog pobjede i sad je fokus na Mađarskoj. Magla nam je otežala malo utakmicu, ali rekli smo da nema izgovora. Što god da se dogodi, igramo nogomet. Da je sudac rekao da se utakmica prekida, okej. Ali nije bilo tako, pa smo igrali. Bilo nam je bitno dobiti ovu utakmicu. Moramo se odmoriti i analizirati Mađarsku. Nadam se da ćemo u sljedećoj utakmici pokazati svoje pravo lice - kazao je Zvonarek.

Nakon tri odigrane utakmice, Hrvatska je na prvom mjestu kvalifikacijske ljestvice sa sedam bodova, slijede: Turska 5, Ukrajina 4, Mađarska 3 i Litva 1.