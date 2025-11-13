VIDEO Zlatko Dalić: Sutra idemo punim gasom, želimo izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra utakmicu s Farskim Otocima u kojoj može osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo. Danas će se javnosti na Rujevici obratiti izbornik Zlatko Dalić te iskusni ofenzivac Ivan Perišić. Naš kolega Tomislav Dasović je na mjestu događaja, a prijenos konferencije za medije možete gledati na portalu Večernjeg lista.

"Imamo respekt prema svakom protivniku. Imaju povijesno dobre kvalifikacije i 12 osvojenih bodova. Nećemo ih shvatiti olako, ali naš je cilj plasman na Svjetsko prvenstvo. Idemo punim gasom", rekao je Dalić pa se osvrnuo na stanje u momčadi.

"Erlić se oporavio, neće biti spreman za Farske Otoke, ali hoće za Crnu Goru. Svi ostali su u konkurenciji."

Nominiran je za trenera godine.

"Lijepo je biti u konkurenciji, ali to je zasluga cijelog tima. Mi smo sve uspjehe postigli zajedno – igrači, stožer, cijela ekipa. Zajedništvo je naša najveća snaga."

Perišić je dodao da Hrvatska ide na pobjedu i u posljednje dvije utakmice:

"Ako pobijedimo Farske otoke, bit će nam lakše do kraja. Želimo svih šest bodova, možda nam to donese i bolju jakosnu skupinu u ždrijebu. Igramo pred našim navijačima. Idemo po pobjedu."

Govoreći o svojoj sezoni u PSV-u, rekao je:

"Dobro je, prvi smo na ljestvici i igram redovito. Nakon teške ozljede uživam u svakom treningu i svakoj utakmici, kao da mi je posljednja."

Na pitanje o dugovječnosti u nogometu odgovorio je:

"Ključno je imati glad za treningom i uspjehom. Luka Modrić nam je svima primjer. Dokle god imam tu glad u sebi, bit ću tu."