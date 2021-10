Skandal: Vučić "pljunuo" u facu sportu, boksački SP u Beogradu bez Kosovara

Samo dan uoči svečanog otvaranja beogradskog Prvenstva svijeta u boksu izbila je (ne)očekivana afera vezana za zemlju domaćina i boksače Kosova. A dotičnima nije dopušteno da uđu u Srbiju s nacionalnim grbom na opremi.

Nakon što su vraćeni s graničnog prijelaza Končulj, trojica kosovskih boksača i njihovi treneri pokušali su ući u Srbiju na drugom prijelazu (Merdari), no ni ondje nisu uspjeli baš kao ni u trećem pokušaju. Nakon toga Kosovarima nije ništa drugo preostalo nego slučaj prijaviti Međunarodnom olimpijskom odboru pa tako i Međunarodnom boksačkom savezu (AIBA), čiji je glavni tajnik Istvan Kovacs kazao da je takvo ponašanje zemlje organizatora “neprihvatljivo”.

Uostalom i sama Aiba oglasila se preko glasnogovornika:

– Kosovo je punopravni član Aibe od 2014. godine i očekujemo da nastupi na SP-u. Aiba očekuje da kosovska delegacija ne bude tretirana nimalo drukčije nego delegacija bilo koje druge članice. Svijet boksa nema granica i svaki sportaš mora imati fer-priliku. Intencija sporta je da zbližava ljude i trebao bi biti oslobođen nacionalnih politika.

Nažalost, sve to izrečeno samo je deklarativna razina koje se Aiba očito ne drži što se vidjelo i na nedjeljnoj svečanosti otvaranja Svjetskog prvenstva u Štark areni kojeg je svojim reperskim nastupom začinio višestruki svjetski profesionalni prvak Roy Jones Junior, inače ambasador ovog natjecanja.

U svečanom mimohodu zemalja sudionica, u rukama barjaktara nije bilo i kosovske zastave što će reći da kosovskih boksača neće biti niti u natjecanju koje počinje u ponedjeljak. No, zato će biti Albanaca čijoj se zastavi zviždalo više nego hrvatskoj. A hrvatski barjaktar Luka Plantić ponosno je mahao barjakom Lijepe Naše.

Tijekom nedjelje, Kosovarima je bilo ponuđeno da oni, jedini, nastupe pod zastavom Aibe što oni nisu prihvatili. Tako je srpski predsjednik Vučić postigao jednu političku pobjedu koju je, nažalost, "amenovao" predsjednik Aibe Umar Kremljov što i ne čudi s obzirom da je riječ o Rusu koji ne skriva svoje velike simpatije, kao i cijela ruska politika, spram Srbije.

Foto: DENIS BALIBOUSE FILE PHOTO: International Boxing Association (AIBA) President Umar Kremlev listens to sports lawyer Richard McLaren during a news conference ahead of the Tokyo 2020 Olympic Games in Lausanne, Switzerland June 28, 2021. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Nakon svega, čeka se reakcija MOO-a koji ionako Aibu ima pod monitoringom, a ovakvo kršenje olimpijske povelje zacijelo neće pozdraviti.

Inače, kao neovisnu državu državu Kosovo je priznalo 97 od 193 članice Ujedinjenih naroda, a među njima su i SAD, Francuska, V. Britanija, Japan i Australija. Jedan dio onih koji Kosovo ne priznaju su i države koje unutar svojih granica imaju separatističke pokrete (baskijski, katalonski), poput Španjolske koja je 2018. kosovskim karatašima zabranila nastup na Svjetskom prvenstvu u Madridu. No, pod pritiskom međunarodne javnosti Španjolci su tada popustili, no Srbi bogme očito nisu.

Tako je ispalo da je politika još jednom pobijedila sport. Ma kako god zvučalo čudno, političke bodove izvukle su obje strane. S jedne strane srpski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je s ovim činom nastavio svoju politiku negiranja potpune kosovske neovisnosti, a s druge strane kosovski sportaši koji su se pokazali principjelnim domoljubima koji su spremni i ne nastupiti ako to ne mogu činiti pod državnim obilježjima.

Kao što rekosmo, obje strane su zavrijedile svoje političke bodove, a sport je, nažalost, izgubio.