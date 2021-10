Sprema se spektakl? Miočića zanima borba s Furyjem, Kralj Cigana se slaže: Bilo bi zanimljivo!

Tyson Fury je protiv Deontaya Wildera obranio titulu teškaškog prvaka svijeta pa zadržao WBC i The Ring pojaseve, što u njegovim očima znači da je vrijeme za neke nove izazove. Ne bi čudilo da ode u egzibicju, navodi njegov otac John.

- Volio bih ga vidjeti u MMA borbi. Brz je i lagan na nogama, ima jako dobru ravnotežu i vjerujem da bi mogao napraviti velike stvari. Kad bi imao pravog MMA trenera - izjavio je John Fury.

>>> Fury obranio titulu prvaka!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nije trebalo dugo da The Sun proširi priču i navede potencijalne suparnike boksačkom prvaku. I možda ona ne bi bila toliko zanimljiva da se na njoj nije našlo ime Stipe Miočića.

- Bio je uspješan kao amaterski boksač i to mu je pomoglo dominirati u MMA. Ranije je spominjao da bi se volio boriti protiv Furyja u ringu - navodi The Sun.

Uistinu, Stipe je to izjavio, a i Fury je kazao da bi to bila zanimljiva borba. No, nekako je ipak dojam da Fury ima još "ponešto" za ostvariti u svijetu boksa.